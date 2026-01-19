Vorfreude auf die Gartensaison

prisma: Welche Daten sollten sich Hobby-Gärtner im Kalender anstreichen? Wann startet aus Ihrer Sicht die neue Gartensaison?

Peter Rasch: Einen wirklichen Termin im Kalender hat ein Hobby-Gärtner nicht, er hat immer Saison. (lacht) Mit einer guten Gartenplanung kann er viel erreichen. Denn nur wer gut vorbereitet und gut geplant ins Gartenjahr startet, wird auch Erfolg haben. Im Garten ist natürlich auch immer etwas zu tun. Jetzt kann man seinen Boden vorbereiten und schon mal für gute Komposterde sorgen. Mit den Aussaaten geht’s dann los, wenn der Boden mindestens zehn Grad aufweisen kann.

Wann müssen die ersten Samen und Pflanzen ins Beet und welche sind das?

Mitte Februar kann es schon mit den Aussaaten im Haus losgehen, am besten geeignet ist dafür ein Standort am Fenster. Aubergine, Paprika und Chili können Ende Februar ausgesät werden. Ende März geht’s dann mit den Tomaten los. Je nachdem, ob man ins Freiland pflanzt oder ein gut isoliertes Gewächshaus hat, verschiebt sich der Termin. Die ersten Sorten, die ich im Freiland aussäen kann, sind Spinat, Radieschen und Möhren. Nicht vergessen sollte ich, auch gleich meine Zwiebeln zu stecken.

Was ist, wenn man den richtigen Zeitpunkt für die Aussaat versehentlich verpasst hat? Gibt es dann trotzdem noch eine Chance?

Wenn ich meine Aussaat verpasst habe – kein Problem. Ich kann beim Gärtner meines Vertrauens oder im Fachhandel Gemüse-Jungpf lanzen einkaufen und die verlorene Zeit aufholen. Bei vielen Kulturen gehen auch zwei oder drei Aussaat- und Erntephasen.

Mit welchem Gemüse hat man als Anfänger oder beim Gärtnern mit Kindern gute Chancen auf eine erfolgreiche Ernte?

Das Gärtnern mit Kindern macht immer viel Spaß. Man braucht allerdings Kulturen wie Radieschen, mit denen man schnell zum Erfolg kommt. Erdbeeren sind ein Klassiker, aber auch Erbsen, Kohlrabi und Möhren dürfen nicht fehlen und sind einfach zu kultivieren.

Was sind die schlimmsten Fehler, die man beim Obstbaumschnitt machen kann?

Die größten Fehler beim Obstbaumschnitt treten auf, wenn der Baum zu stark geschnitten wird. Das führt nur zu noch mehr Wachstum und wenig Früchten. Der Zeitpunkt ist auch von Bedeutung: Nach den starken Frösten im zeitigen Frühjahr finde ich einen idealen Termin. Wichtig ist aber auch das Werkzeug – es muss wirklich scharf sein, damit ich sauber schneiden kann. Und bitte keine Aststummel stehen lassen! Im Volksmund sagt man auch Kleiderhaken. (lacht)

Haben Sie einen guten Ratschlag oder eine Empfehlung für den Start in die Gartensaison?

Mein Tipp lautet: Der Kauf einer Pflanzenlampe macht sich auf jeden Fall bezahlt, wenn man sein Gemüse selber anzieht. Man bekommt sehr schöne kräftige Pflanzen und die LED-Pflanzenlampen brauchen nicht zu viel Strom. Ich habe damit in den vergangenen zwei Jahren sehr gute Erfahrung gemacht, und die Qualität der Gemüse-Jungpflanzen hat sich deutlich verbessert.

Viele Tipps aus vergangenen „Rasch durch den Garten“-Folgen sind auf der Homepage des NDR abrufbar. Dort wird beispielsweise erklärt, wie man Anzuchttöpfchen aus Eierkartons oder den Pappkernen von Küchenrollen einfach selbst machen kann. Der Vorteil: Die Keimlinge können später samt Töpfchen direkt in die Erde gepflanzt werden, Pappe und Papier verrotten einfach. Auch gibt es dort einen guten Überblick zum Thema Aussaat-Kalender. Ab Mitte Februar können demnach Chili, Paprika und Kopfsalat drinnen vorgezogen werden, wenig später folgen Kohlrabi, Sellerie, Petersilie und Mangold. Kohlrabi, Petersilie und Mangold können etwa ab Mitte April ins Freiland, die anderen genannten Sorten ab Mitte Mai. Mit den Tomaten geht es Ende März drinnen los und ab Mitte Mai draußen weiter. Ab März oder April können auch Erbsen, Möhren und weitere Gemüsesorten direkt ins Freiland ausgesät werden.