Rückkehr zur SOKO Potsdam

29.12.2025 Im Interview

Rückkehr zur SOKO Potsdam

von Marcus Italiani
Omar El-Saeidi ist zurück in der Potsdamer SOKO-Crew. Und direkt in der ersten Folge bekommen es die Ermittler mit einem seltsamen Todesfall im Wald zu tun.
Omar El-Saeidi und Schauspielkollegen in einer Szene von "SOKO Potsdam".
David Grünbaum (Omar El-Saeidi, links) ermittelt. Fotoquelle: ZDF & Britta Krehl

prisma: Herr El-Saeidi, was haben Sie während Ihrer SOKO-Potsdam-Auszeit gemacht, die ja bekannterweise in die schwierige Pandemie-Zeit fiel?

Omar El-Saeidi: Ich hatte das große Glück, dass wir bereits 2019 einen Entwicklungsvertrag von Disney+ angeboten bekommen haben, um unsere eigene Serie „Habibi Baba Boom“ zu realisieren. Da war eine Menge zu tun: vom Zusammenstellen eines Writers Rooms bis hin zum Entwickeln einer kompletten ersten Staffel. Dank digitalen Meetings ging das ganz gut von zu Hause aus. So war ich zwischen Home-schooling und Drehbuchgesprächen rundum beschäftigt.

Was war der Grund für Ihre Rückkehr ins SOKO Potsdam Team?

Ich konnte mir immer sehr gut vorstellen, als David Grünbaum irgendwann zurückzukehren, weil ich die Zeit bei der SOKO Potsdam immer als sehr schön empfunden habe. Und als sich in der siebten Staffel inhaltlich ergab, dass Bernhard Henschel – der Leiter der SOKO – sich während eines USA-Aufenthalts verletzt und Tamara vorübergehend seine Aufgaben übernimmt, entstand die Idee, einen ehemaligen Kollegen wieder ins Team zurückzuholen. Ich war zeitlich verfügbar, und so kam eins zum anderen. Eine klassische Win-win-Situation.

Wie hat sich das Format SOKO Potsdam entwickelt, und wie sehen Sie Ihre Zukunft in der Serie?

Was ich schön finde ist, dass sich die SOKO Potsdam bei den Zuschauern so gut etabliert hat. Als wir angefangen haben, war das noch nicht so sicher. In den ersten Jahren hatte ich das Gefühl, dass wir kaum wahrgenommen werden. Das ist nun anders. Vor allem die Potsdamer scheinen stolz auf ihre SOKO zu sein. Das freut mich. Hinzu kommen die neuen Kolleginnen Anja Pahl und Agnes Decker sowie Skandar Amini, die neben Michael Lott und weiteren Kollegen der Serie ihren ganz eigenen Charme verleihen. Da musste ich „alter Kollege“ mich wieder neu integrieren, aber ich wurde sehr herzlich wieder aufgenommen. Sowohl von dem Team vor als auch hinter der Kamera. Die SOKO Potsdam ist da einfach wie eine große Familie.

„SOKO Potsdam - Nachts im Wald“
Montag, 5. Januar, 18.00 Uhr im ZDF sowie in der ZDF-Mediathek

