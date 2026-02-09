Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Sehenswertes im Stream zum Valentinstag

09.02.2026 Streaming-Tipps

Sehenswertes im Stream

von Sarah Hegemann
Die einen lieben ihn und zelebrieren ihn gerne. Die anderen hassen ihn und finden ihn völlig überbewertet. Und wieder anderen ist er einfach egal. Die Rede ist vom Valentinstag. Da man an dem Tag nicht vorbeikommt, egal welchem Lager man angehört, gibt prisma ein paar passende Tipps.
Eine Frau mit Maske in "Bridgerton".
Die vierte Staffel von "Bridgerton" ist auf Netflix zu sehen.  Fotoquelle: © 2025 Netflix, Inc. (2)
Ein Mann mit pinkem Anzug vor einem großen Herz.
"Ist das Kuchen" läuft auf Netflix.  Fotoquelle: © 2025 Netflix, Inc. (2)
Eine Frau und ein Mann schauen sich an.
"Relationship Goals" läuft auf primevideo.  Fotoquelle: amazon prime video AMANDA MATLOVICH
Zwei Menschen liegen mit einem Schwein und einem Hund auf einer Wiese.
"Haustiere" läuft auf Disney+.  Fotoquelle: Disney+

Für Romantiker: Bridgerton - Staffel 4

Historisch nicht unbedingt korrekt, dafür aber mit einer ganz großen Portion Kitsch: „Bridgerton“ ist die perfekte Serie für alle, die in eine pastellige Welt voller Tanzbälle, Klatsch und Leidenschaft abtauchen wollen. In der vierten Staffel der Erfolgsserie dreht sich alles um Benedict (Luke Thompson), den zweitältesten Sohn der Familie. Er hat gar kein Interesse an der Ehe, bis ihn auf dem Maskenball seiner Mutter eine Dame in Silber verzaubert...

Für Singles: Ist das Kuchen - Valentins-Special

Keiner da, mit dem man den Valentinstag verbringen könnte? Kein Problem, denn Kuchen geht wirklich immer! Netflix liefert das erste Valentins-Special der beliebten Show „Ist das Kuchen?“, in dem drei Paare und Backkünstler gegeneinander antreten. Gemeinsam müssen sie sich neuen Herausforderungen stellen, Kuchen zaubern, die zum Verlieben sind, und versuchen, die Jury und einander reinzulegen.

Für von der Liebe gefrustete: Relationship Goals

In dieser Komödie spielen gleich zwei Musik-Stars der 2000er die Hauptrolle. TV-Produzentin Leah (Kelly Rowland, Foto) steht kurz davor, als erste Frau die Leitung einer Morgen-Talkshow in New York zu übernehmen. Doch dann taucht plötzlich ihr Ex Jarrett (Method Man, Foto) auf und bewirbt sich um dieselbe Position. Fun Fact: Rowland und Method Man konnten sich früher wirklich nicht ausstehen.

Für Tierliebhaber: Haustiere

Wer von Dating und Beziehungen enttäuscht ist, setzt oftmals sein Haustier an erste Stelle. Der humorvolle und herzerwärmende Dokumentarfilm „Haustiere – Eine etwas andere Liebesgeschichte“ von Bryce Dallas Howard („Jurassic World“) ergründet die besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier. Auf der filmischen Reise lernen die Zuschauer ganz verschiedene Konstellationen kennen: von gewöhnlichen Haustierbesitzern bis hin zu Tierrettern.

Das könnte dich auch interessieren

Die Welt der Dinos

Dinosaurier-Roboter
Ein Kind und ein Dino schauen sich an.

Alaaf und Helau!

Karnevals-Countdown
2 Sänger auf der Bühne bei "Die Karnevals-Countdown-Show".

Wenn Frauen töten

Verbrechen von Frauen
Die Moderatorinnen Jule Gölsdorf (l.) und Karolin Kandler.

Die angesagtesten Konzerte 2026

Musik-Highlights
Metallica auf der Bühne in schwarz weiß.

Ein Trickbetrüger als Ermittler

Im Interview
Bastian Pastewka.

25 Jahre SOKO Leipzig

TV-Tipp
Ein Foto aus der Anfangszeit: Jan Maybach (Marco Girnth,r.) und Ina Zimmermann (Melanie Marschke, l.) mit ihren damaligen Kollegen.

Die Medaillenjagd beginnt!

Winterspiele 2026
Sportler beim Ski-Bergsteigen.

Streaming-Tipps der Woche

Highlights
Eine Szene aus der zweiten Staffel von "The Night Manager".

Vorfreude auf die Gartensaison

Gartenplanung
Eine Gartenschaufel in der Erde.

Rad des Schicksals

Krimi-Spannung
Die Darsteller von "Die Toten vom Bodensee: Schicksalsrad" mit ernstem Blick.

Für Sie gehört: „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“

Hörbuchtipps
Cover des Hörbuchs „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“ von Camilla Brinck

Für Sie gehört: "Plant Lady"

Hörbuchtipps
Cover des Hörbuchs "Plant Lady" von Minyoung Kang