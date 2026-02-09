Sehenswertes im Stream zum Valentinstag

Für Romantiker: Bridgerton - Staffel 4 Historisch nicht unbedingt korrekt, dafür aber mit einer ganz großen Portion Kitsch: „Bridgerton“ ist die perfekte Serie für alle, die in eine pastellige Welt voller Tanzbälle, Klatsch und Leidenschaft abtauchen wollen. In der vierten Staffel der Erfolgsserie dreht sich alles um Benedict (Luke Thompson), den zweitältesten Sohn der Familie. Er hat gar kein Interesse an der Ehe, bis ihn auf dem Maskenball seiner Mutter eine Dame in Silber verzaubert...

Für Singles: Ist das Kuchen - Valentins-Special Keiner da, mit dem man den Valentinstag verbringen könnte? Kein Problem, denn Kuchen geht wirklich immer! Netflix liefert das erste Valentins-Special der beliebten Show „Ist das Kuchen?“, in dem drei Paare und Backkünstler gegeneinander antreten. Gemeinsam müssen sie sich neuen Herausforderungen stellen, Kuchen zaubern, die zum Verlieben sind, und versuchen, die Jury und einander reinzulegen.

Für von der Liebe gefrustete: Relationship Goals In dieser Komödie spielen gleich zwei Musik-Stars der 2000er die Hauptrolle. TV-Produzentin Leah (Kelly Rowland, Foto) steht kurz davor, als erste Frau die Leitung einer Morgen-Talkshow in New York zu übernehmen. Doch dann taucht plötzlich ihr Ex Jarrett (Method Man, Foto) auf und bewirbt sich um dieselbe Position. Fun Fact: Rowland und Method Man konnten sich früher wirklich nicht ausstehen.