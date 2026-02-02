Die Welt der Dinos

Die Ausstellung erstreckt sich über eine 2000 Quadratmeter große, beheizte Indoor-Fläche direkt am Metronom Theater und präsentiert rund 50 lebensechte Dinosaurier-Roboter. Jedes Modell zeigt realistische Bewegungen, Geräusche sowie detailgetreue Optik. Die Roboter sind in sorgfältig gestaltete Urzeitlandschaften integriert, die von tropischen Wäldern über Flusslandschaften bis zu vulkanischen Regionen reichen und die ursprünglichen Lebensräume der Dinosaurier nachbilden. Ergänzend werden interaktive Elemente wie Fossilienfunde und animierte Projektionen eingesetzt, um die prähistorische Welt noch greifbarer zu machen.

Besucher haben die Möglichkeit, auf dem Rücken ausgewählter Dinosaurier-Roboter Platz zu nehmen und so die beeindruckende Größe und Kraft dieser Wesen unmittelbar zu spüren. In eigens eingerichteten Bereichen können sie als Paläontologen tätig werden und Dinosaurierskelette freilegen. Die Ausstellung vermittelt fundiertes Wissen über verschiedene Dinosaurierarten, ihre Lebensweise, ihren Lebensraum, ihre Anatomie und das Aussterben am Ende der Kreidezeit. Ergänzend werden Einblicke in die Konstruktion, die Mechanik und die Fertigung der Roboter gegeben, wodurch die Verbindung von Paläontologie und moderner Robotik anschaulich wird. Besonders eindrucksvoll sind die lebensgroßen Nachbildungen von T-Rex, Triceratops und Brachiosaurus, deren Bewegungen und Laute die Atmosphäre der Urzeit perfekt einfangen.

Das Angebot richtet sich an Familien sowie an alle, die sich für prähistorische Lebensformen und technische Innovationen interessieren. Mit einer Eintrittskarte ist der Zutritt am gebuchten Tag innerhalb der Öffnungszeiten jederzeit möglich. Die Dauer des Aufenthalts ist nicht begrenzt.