Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Die Welt der Dinos

02.02.2026 Dinosaurier-Roboter

Die Welt der Dinos

von Felix Förster
Die Welt der Dinosaurier wird lebendig! In einer neuen  Erlebnisausstellung im Centro Oberhausen treffen prähistorische Giganten auf modernste Robotik.
Ein Kind und ein Dino schauen sich an.
Die Ausstellung begeistert groß und klein. Fotoquelle: KI-generiert / Adobe Firefly

Die Ausstellung erstreckt sich über eine 2000 Quadratmeter große, beheizte Indoor-Fläche direkt am Metronom Theater und präsentiert rund 50 lebensechte Dinosaurier-Roboter. Jedes Modell zeigt realistische Bewegungen, Geräusche sowie detailgetreue Optik. Die Roboter sind in sorgfältig gestaltete Urzeitlandschaften integriert, die von tropischen Wäldern über Flusslandschaften bis zu vulkanischen Regionen reichen und die ursprünglichen Lebensräume der Dinosaurier nachbilden. Ergänzend werden interaktive Elemente wie Fossilienfunde und animierte Projektionen eingesetzt, um die prähistorische Welt noch greifbarer zu machen.

Besucher haben die Möglichkeit, auf dem Rücken ausgewählter Dinosaurier-Roboter Platz zu nehmen und so die beeindruckende Größe und Kraft dieser Wesen unmittelbar zu spüren. In eigens eingerichteten Bereichen können sie als Paläontologen tätig werden und Dinosaurierskelette freilegen. Die Ausstellung vermittelt fundiertes Wissen über verschiedene Dinosaurierarten, ihre Lebensweise, ihren Lebensraum, ihre Anatomie und das Aussterben am Ende der Kreidezeit. Ergänzend werden Einblicke in die Konstruktion, die Mechanik und die Fertigung der Roboter gegeben, wodurch die Verbindung von Paläontologie und moderner Robotik anschaulich wird. Besonders eindrucksvoll sind die lebensgroßen Nachbildungen von T-Rex, Triceratops und Brachiosaurus, deren Bewegungen und Laute die Atmosphäre der Urzeit perfekt einfangen.

Das Angebot richtet sich an Familien sowie an alle, die sich für prähistorische Lebensformen und technische Innovationen interessieren. Mit einer Eintrittskarte ist der Zutritt am gebuchten Tag innerhalb der Öffnungszeiten jederzeit möglich. Die Dauer des Aufenthalts ist nicht begrenzt. 

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.itronic-dinosaurs.de

Das könnte dich auch interessieren

Alaaf und Helau!

Karnevals-Countdown
2 Sänger auf der Bühne bei "Die Karnevals-Countdown-Show".

Wenn Frauen töten

Verbrechen von Frauen
Die Moderatorinnen Jule Gölsdorf (l.) und Karolin Kandler.

Die angesagtesten Konzerte 2026

Musik-Highlights
Metallica auf der Bühne in schwarz weiß.

Ein Trickbetrüger als Ermittler

Im Interview
Bastian Pastewka.

25 Jahre SOKO Leipzig

TV-Tipp
Ein Foto aus der Anfangszeit: Jan Maybach (Marco Girnth,r.) und Ina Zimmermann (Melanie Marschke, l.) mit ihren damaligen Kollegen.

Die Medaillenjagd beginnt!

Winterspiele 2026
Sportler beim Ski-Bergsteigen.

Streaming-Tipps der Woche

Highlights
Eine Szene aus der zweiten Staffel von "The Night Manager".

Vorfreude auf die Gartensaison

Gartenplanung
Eine Gartenschaufel in der Erde.

Rad des Schicksals

Krimi-Spannung
Die Darsteller von "Die Toten vom Bodensee: Schicksalsrad" mit ernstem Blick.

Für Sie gehört: „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“

Hörbuchtipps
Cover des Hörbuchs „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“ von Camilla Brinck

Für Sie gehört: "Plant Lady"

Hörbuchtipps
Cover des Hörbuchs "Plant Lady" von Minyoung Kang

Rebecca Mir über ihre neue Herausforderung bei "Exclusiv": "Ich gehe ganz unvoreingenommen ran"

Im Interview
Rebecca Mir posiert in einem schwarzen Blazer.