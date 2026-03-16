Für Sie gespielt: "Perfect Words" und "Smart 10 Family"

„Perfect Words“ von Paul-Henri Argiot ist ein kooperatives Wort- und Assoziationsspiel, bei dem nicht Schnelligkeit oder Fachwissen, sondern gemeinsames Denken und ein gutes Gespür füreinander im Mittelpunkt stehen. Aus einer Auslage von Begriffen entsteht nach und nach ein kleines Kreuzwort-Raster, dessen Wortreihen später als Ausgangspunkt für passende Oberbegriffe dienen. Anschließend schreiben alle Spieler für sich ihre Assoziationen auf – ohne Absprachen oder Hinweise. Die Herausforderung besteht darin, möglichst oft dieselben Begriffe zu treffen und so gedanklich auf einer Wellenlänge zu liegen. Gerade dieses stille Abstimmen sorgt für überraschende Aha-Momente, wenn identische oder besonders kreative Lösungen aufgedeckt werden. Das Spiel belohnt Zusammenarbeit statt Konkurrenz und schafft eine angenehm kommunikative Atmosphäre, in der viel gelacht und diskutiert wird. Dank einfacher Regeln, kurzer Partien und variabler Wortauswahl bleibt jede Runde anders und lädt sofort zur nächsten ein. Ob mit Familie, Freunden oder in größeren Gruppen – „Perfect Words“ eignet sich ideal als lockere Denksportaufgabe oder für einen Spieleabend. Ein origineller, zugänglicher Titel für alle, die Sprache, Kreativität und Teamgeist spielerisch verbinden möchten.