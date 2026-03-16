Für Sie gespielt: "Perfect Words" und "Smart 10 Family"

„Perfect Words“ von Paul-Henri Argiot ist ein kooperatives Wort- und Assoziationsspiel, bei dem nicht Schnelligkeit oder Fachwissen, sondern gemeinsames Denken und ein gutes Gespür füreinander im Mittelpunkt stehen. Aus einer Auslage von Begriffen entsteht nach und nach ein kleines Kreuzwort-Raster, dessen Wortreihen später als Ausgangspunkt für passende Oberbegriffe dienen. Anschließend schreiben alle Spieler für sich ihre Assoziationen auf – ohne Absprachen oder Hinweise. Die Herausforderung besteht darin, möglichst oft dieselben Begriffe zu treffen und so gedanklich auf einer Wellenlänge zu liegen. Gerade dieses stille Abstimmen sorgt für überraschende Aha-Momente, wenn identische oder besonders kreative Lösungen aufgedeckt werden. Das Spiel belohnt Zusammenarbeit statt Konkurrenz und schafft eine angenehm kommunikative Atmosphäre, in der viel gelacht und diskutiert wird. Dank einfacher Regeln, kurzer Partien und variabler Wortauswahl bleibt jede Runde anders und lädt sofort zur nächsten ein. Ob mit Familie, Freunden oder in größeren Gruppen – „Perfect Words“ eignet sich ideal als lockere Denksportaufgabe oder für einen Spieleabend. Ein origineller, zugänglicher Titel für alle, die Sprache, Kreativität und Teamgeist spielerisch verbinden möchten.
„Perfect Words“
von Paul-Henri Argiot und Christine Alcouffe, Piatnik Vienna, 14,99 Euro
EAN: 900-1-8906-7326-9
Große und kleine Quizfans aufgepasst: Die bekannten Spieleautoren Arno Steinwender und Christoph Reiser haben ihr Erfolgsprinzip „Smart 10“ um eine familienfreundliche Edition erweitert. „Smart 10 Family“ ist ein spannendes Quizspiel, das Wissen und taktische Entscheidungen geschickt miteinander verbindet und dabei bewusst auf komplizierte Regeln verzichtet. Jede Frage bietet zehn mögliche Antworten, von denen mehrere richtig sein können – ein Konzept, das zum Mitdenken einlädt und gleichzeitig Raum für Diskussionen lässt. Wer an der Reihe ist, entscheidet selbst, ob er weitermacht und weitere Antworten riskiert oder seine bereits erspielten Punkte sichert. Dieses kleine Risiko-Element sorgt für durchgehende Spannung am Tisch, ohne Frust zu erzeugen, denn auch die Mitspieler bleiben stets involviert. Die Fragen decken ein breites Spektrum ab, von Allgemeinwissen über Schule und Alltag bis hin zu kindgerechten Denk- und Zuordnungsaufgaben, sodass unterschiedliche Wissensstände gut ausgeglichen werden. Dank der kurzen Runden und des kompakten Spielmaterials eignet sich „Smart 10 Family“ sowohl für den schnellen Einstieg zwischendurch als auch für längere Spieleabende.
„Smart 10 Family“
von Arno Steinwender und Christoph Reiser, Piatnik Vienna, 19,75 Euro
EAN: 900-1-8907-1889-2