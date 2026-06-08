Faszination Cosplay

Bestimmt ist jedem schon mal das Wort Cosplay begegnet. Doch was hat es eigentlich damit auf sich? prisma gibt Einblicke in eine faszinierende Welt und hat bei denen nachgefragt, die dieses Hobby mit viel Leidenschaft betreiben.

Cosplay hat seinen Ursprung in Japan. Das Kofferwort setzt sich aus den englischen Begriffen „costume“ (Kostüm) und „play“ (Spiel) zusammen. Beim Cosplayen geht es darum, eine Figur aus einem Manga, Anime, Film, Videospiel oder einem anderen Medium durch ein Kostüm und passendes Verhalten möglichst originalgetreu darzustellen. Viele Menschen denken bei Cosplay zunächst nur an Verkleidungen. Tatsächlich steckt aber deutlich mehr Arbeit und Kreativität dahinter. „Kostüme, Rüstungen und Zubehör werden oft selbst gefertigt – teilweise in wochenlanger Arbeit. Dabei kommen Nähen, Basteln, Make-up und inzwischen auch moderne Techniken wie 3-D-Druck zum Einsatz“, erklären die Cosplayer Isabell und Maurice aus Brandenburg, die unter dem Namen „German Cosplay Couple“ unterwegs sind und in den Sozialen Netzwerken ihre Anhängerschaft begeistern. Am liebsten schlüpfen sie gemeinsam in die Rolle des Paars Daemon und Rhaenyra Targaryen aus dem erfolgreichen „Game of Thrones”-Spin-off „House of the Dragon”, dessen dritte Staffel Ende Juni erscheint.

Bei den beiden hat alles angefangen mit ihrer Begeisterung für Filme, Serien sowie Videospiele. „Nach einem Besuch auf einem einschlägigen Festival entstand irgendwann der Wunsch, einmal selbst in die Rolle einer fiktiven Person zu schlüpfen“, erinnern sich die Cosplayer zurück. Sie schätzen das Hobby vor allem als kreativen Ausgleich zum Alltag und als eine Leidenschaft, die sie als Paar verbindet. „Es macht Freude, gemeinsam Projekte zu planen, Kostüme herzustellen und am Ende das fertige Ergebnis mit Hilfe von aufwändigen Fotoshootings an passenden Locations präsentieren zu können“, finden Isabell und Maurice.

Besonders schön finden die zwei die Gemeinschaft innerhalb der Szene. Auf Veranstaltungen (siehe Infokasten) treffen Menschen aus ganz unterschiedlichen Altersschichten mit denselben Interessen aufeinander. Man unterstütze sich gegenseitig, tausche Ideen aus und erlebe gemeinsam besondere Momente.

Bevorstehende Events

• CosDay² Frankfurt: 4. und 5. Juli

• Animany Convention Köln-Bonn: 8. und 9. August

• Comic Con Stuttgart: 28. und 29. November

Es gibt übrigens auch eine Deutsche Cosplaymeisterschaft (DCM). Mehr Informationen gibt es unter www.dcm-cosplay.de

Tipps von prisma-Mitarbeiterin Juliane Krieger