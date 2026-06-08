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Für Sie gespielt: XOXO, Pick a Chicken und Memoett

Taktikspiel

Für Sie gespielt: XOXO, Pick a Chicken und Memoett

08.06.2026, 02.00 Uhr
von Felix Förster
"XOXO" von Ségolène und Jean Paul Monnet bringt frischen Wind in das klassische Tic-Tac-Toe-Spiel und bietet mit Farben, Formen und geheimen Missionen taktische Tiefe für alle Mitspieler.
„XOXO – Tic Tac Toe – aber heimlich“
„XOXO – Tic Tac Toe – aber heimlich“  Fotoquelle: Verlag
„Pick a Chicken“
„Pick a Chicken“  Fotoquelle: Verlag
„Memoett – Tierfamilie gesucht“
„Memoett – Tierfamilie gesucht“   Fotoquelle: Verlag

„XOXO“ erweitert das klassische Tic-Tac-Toe-Prinzip deutlich und macht daraus ein taktisches Familienspiel. Statt einfach nur „X“ und „O“ zu legen, arbeiten die Spieler mit verschiedenen 
Farben, Formen, Gesichtsausdrücken oder geheimen Missionen. Dabei bleibt der Spielfluss umkompliziert– drei gleiche Kriterien in einer Reihe –, aber jeder Mitspieler verfolgt verdeckte Ziele. Dadurch entstehen mehr taktische Möglichkeiten und Beobachtungsspaß als beim klassischen Tic-Tac-Toe. Alle spielen auf demselben 3×3-Raster, haben aber viel mehr Optionen. Ein schöner Spaß.

„XOXO – Tic Tac Toe –  aber heimlich“
von Ségolène und Jean Paul Monnet.  Piatnik Vienna, ab sieben Jahre, 10 Euro
EAN: 900-1-8906-7489-1

In „Pick a Chicken“ müssen die Spieler möglichst schnell Karten finden, die entweder genau gleich oder bis auf ein Merkmal identisch sind. Klingt einfach, wird aber hektisch, weil man ständig Farben, Größen, Accessoires oder Muster vergleichen muss. Das Spiel lebt von Tempo, genauer Beobachtung und sorgt oft für chaotische Lachanfälle am Tisch. Besonders witzig ist, dass man sich ständig sicher fühlt – und dann doch wieder die falsche Karte greift. Dadurch eignet sich das Spiel hervorragend für Familienabende oder als schnelles Partyspiel für lustige Runden.

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„Pick a Chicken“
von Jannik Walter, Piatnik Vienna, ab sechs Jahre, 9,99 Euro
EAN: 900-1-8906-7519-5

Kinder lieben Memory! Mit „Memoett“ legt Piatnik nun eine sehr schöne und vor allem lustige Variante vor. Memoett ist dabei ein Kofferwort aus „Memory“ und „Quartett“. Anstelle der klassischen Paare, die abgedeckt auf dem Tisch liegen und gefunden werden müssen, können die Spieler hier ganze Tierfamilien zusammenführen. Dabei suchen die Spieler etwa nach See-
pferdchen, Löwen oder Fröschen und müssen sich genau merken, wo die passenden Plättchen liegen. Das Besondere ist, dass die Tierfamilien in der richtigen Reihenfolge gesammelt werden müssen, was deutlich mehr Konzentration verlangt als ein klassisches Memory.

„Memoett – Tierfamilie gesucht“ 
von Christoph Reiser, Piatnik Vienna, ab vier, 14,95 Euro
EAN: 900-1-8906-7499-0

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