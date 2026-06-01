Die Mega-WM

Dass der Fußball-Weltverband FIFA nicht gerade für Tiefstapelei bekannt ist, zeigt die Tatsache, dass wir vom 11. Juni bis zum 19. Juli die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten erleben werden. 48 Teams messen sich an 16 Spielorten in drei Ländern auf zwei Kontinenten in 104 Spielen. So etwas hat es noch nie gegeben. Das bedeutet Herausforderungen auf allen Ebenen. Aufgrund der opulenten Qualifikationsphase und ihres Überraschungspotenzials schrammte ein ehemaliger Favorit wie Italien erneut an einer Teilnahme vorbei, übrigens das dritte Mal hintereinander. Stattdessen sind Mannschaften aus Jordanien, Kap Verde, Usbekistan und Curaçao erstmals dabei. Ob das Ganze tatsächlich dazu gedacht ist, der ganzen Welt zu ermöglichen, an diesem Turnier teilzunehmen und vom Sieg zu träumen, oder ob es ausschließlich dazu dient, die Kassen des Weltverbandes zu füllen, muss an anderer Stelle diskutiert werden. Sportlich kann es zumindest für Spannung sorgen – und für die Realisierung kleinerer Märchen. Was nämlich, wenn einer der Underdogs plötzlich einen großen Favoriten wie Argentinien, Frankreich oder England aus dem Turnier wirft? Natürlich wäre das der Stoff, aus dem Fußballmärchen gemacht sind.

Auf der anderen Seite werden solche romantischen Träume einiger Fans von astronomisch hohen Ticketpreisen getrübt sowie von der sensiblen innenpolitischen Lage in den USA und außenpolitischen Krisen wie dem Iran-Krieg (besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang die Frage nach einer Teilnahme der qualifizierten iranischen Nationalmannschaft zu sehen) und der rigiden Zollpolitik der Trump-Regierung.