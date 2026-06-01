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Gewinnen Sie fünf Tage in Groningen

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Gewinnen Sie fünf Tage in Groningen

01.06.2026, 02.00 Uhr
Das Enjoy Deluxe Wellnesshotel in Groningen bietet Entspannung pur. Gewinne ein All-Inclusive-Paket für fünf Tage und entdecke die Schönheit der Region.
Enjoy Deluxe Wellness Hotel Groningen
Das Enjoy Deluxe Wellness Hotel Groningen. Fotoquelle: Enjoy Deluxe Wellness Hotel Groningen

Das Enjoy Deluxe Wellnesshotel Groningen befindet sich im Zentrum von Loppersum, nur eine Minute zu Fuß vom Bahnhof entfernt. Dorf und Umgebung haben jede Menge zu bieten: malerische Gezeitendörfer, historische Schlösser, authentische Mühlen, mittelalterliche Kirchen, das Wattenmeer und gewundene Maare. Das schönste Dorf der Niederlande, Winsum, liegt ganz in der Nähe. Die Stadt Groningen ist mit dem Zug oder dem Auto in 20 Minuten zu erreichen. Entspannung ist übrigens garantiert: Gäste des Enjoy Deluxe Wellnesshotels Groningen nutzen Spa- und Sauna kostenlos.
www.enjoyhotels.de

Verlosung

prisma und Enjoyhotels verlo sen ein Fünf-Tages-All-Inclusive-Paket für zwei Personen im Enjoy Deluxe Wellness Hotel Groningen in den Niederlanden. Das Gewinner-Paar genießt fünf Tage lang Gastfreundschaft, gutes Essen und Unterhaltung.

Einfach bis zum 12.6.2026 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70+ Ihre Adresse an die 99699**

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* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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