Gewinnen Sie fünf Tage in Groningen

Das Enjoy Deluxe Wellnesshotel Groningen befindet sich im Zentrum von Loppersum, nur eine Minute zu Fuß vom Bahnhof entfernt. Dorf und Umgebung haben jede Menge zu bieten: malerische Gezeitendörfer, historische Schlösser, authentische Mühlen, mittelalterliche Kirchen, das Wattenmeer und gewundene Maare. Das schönste Dorf der Niederlande, Winsum, liegt ganz in der Nähe. Die Stadt Groningen ist mit dem Zug oder dem Auto in 20 Minuten zu erreichen. Entspannung ist übrigens garantiert: Gäste des Enjoy Deluxe Wellnesshotels Groningen nutzen Spa- und Sauna kostenlos.

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