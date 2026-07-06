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Entspannen im Naturpark Rhön

Wellnessurlaub

Entspannen im Naturpark Rhön

06.07.2026, 10.23 Uhr
von RPS
Das Enjoyhotel Rhön Residence bietet Wellness und Natur pur. Gewinnen Sie ein All-Inclusive-Paket für einen unvergesslichen Aufenthalt mit Blick auf die Wasserkuppe.
Das Enjoyhotel Rhön Residence
Das Enjoyhotel Rhön Residence liegt in Dipperz-Dörmbach bei Fulda. Fotoquelle: Enjoyhotels

Das Enjoyhotel Rhön Residence liegt mitten im Herzen Deutschlands. Mit Blick auf die berühmte Wasserkuppe – den höchsten Berg im Naturpark Rhön – ist die Lage dieses Enjoyhotels an sich bereits ein Anziehungspunkt. Gäste können sich in den finnischen Saunen und in der Salzsteinsauna ausruhen oder im großzügig angelegten Schwimmbad ihre Bahnen ziehen. Im Außenbereich erwarten sie ein zweites Schwimmbad sowie eine Liegewiese mit bequemen Liegen. Die umliegende Naturlandschaft der Rhön kann zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden, auch ein Ausflug in die nahegelegene Stadt Fulda lohnt sich.

prisma und Enjoyhotels verlosen ein Fünf-Tage-All-Inclusive-Paket für zwei Personen im Enjoyhotel Rhön Residence.

www.enjoyhotels.de

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Einfach bis zum 17.7.2026 unter 01378 / 900 361* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma61 + Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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