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1000 Euro Urlaubsgeld gewinnen

Urlaubsgeld gewinnen

1000 Euro Urlaubsgeld gewinnen

08.06.2026, 02.00 Uhr
von RPS
Noch auf der Suche nach dem perfekten Reiseziel? Mit unserem Gewinnspiel haben Sie die Chance, 1000 Euro Urlaubsgeld zu gewinnen und Ihren Sommer unvergesslich zu machen.
Ein Sparschwein am Strand
Jetzt 1000 Euro Urlaubsgeld gewinnen! Fotoquelle: Gettyimages

Haben Sie Ihre Traumreise für den Sommer schon gebucht? Sind sie vielleicht sogar gerade unterwegs? Oder suchen Sie noch nach einem passenden Reiseziel? In jedem Fall haben Sie bei uns die Chance, 1000 Euro Urlaubsgeld zu gewinnen! Die ganze Familie zum Essen am Urlaubsort in ein schickes Restaurant ausführen, einen Städtetrip zusätzlich buchen oder endlich die langersehnten neuen Gartenmöbel für die Ferien zu Hause kaufen? Was Sie mit dem Urlaubsgeld anstellen, ist ganz Ihnen überlassen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei unserem Gewinnspiel und einen wunderschönen Reisesommer!
www.prisma.de

prisma verlost unter allen Anrufern einmal 1000 Euro Urlaubsgeld.

Einfach bis zum 19.6.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 99699** 

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* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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