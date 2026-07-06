Premium-Gasgrill gewinnen

Sommerzeit ist Grillzeit! Wer im heimischen Garten zum Grill-Profi werden möchte, ist mit dem Modell Independence P530E aus dem Hause Grillfürst bestens ausgestattet. Der Gasgrill verfügt über fünf leistungsstarke Brenner sowie eine XXL-Hochtemperaturzone mit zwei separat regulierbaren Keramikbrennern – ideal für Steaks mit Röstaromen und Branding. Die robuste Grundkonstruktion aus doppelwandigem Edelstahl wurde 2025 mit Red Dot Design Award ausgezeichnet. Der Independence P530E mit Edelstahlrosten verbindet Technik, Komfort und Präzision und macht BBQ zum Erlebnis.