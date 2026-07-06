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Premium-Gasgrill gewinnen

Grillvergnügen

Premium-Gasgrill gewinnen

06.07.2026, 09.20 Uhr
von RPS
Der Independence P530E Gasgrill von Grillfürst ist das Must-Have für jeden Grillfan. Mit fünf Brennern und einer XXL-Hochtemperaturzone werden Steaks zum Highlight. Jetzt gewinnen!
Der Independence P530E von Grillfürst
Der Independence P530E von Grillfürst Fotoquelle: Grillfürst

Sommerzeit ist Grillzeit! Wer  im heimischen Garten zum Grill-Profi werden möchte, ist mit dem Modell Independence P530E aus dem Hause Grillfürst bestens ausgestattet. Der Gasgrill verfügt über fünf leistungsstarke Brenner sowie eine XXL-Hochtemperaturzone mit zwei separat regulierbaren Keramikbrennern – ideal für Steaks mit Röstaromen und Branding. Die robuste Grundkonstruktion aus doppelwandigem Edelstahl wurde 2025 mit Red Dot Design Award ausgezeichnet. Der Independence P530E mit Edelstahlrosten verbindet Technik, Komfort und Präzision und macht BBQ zum Erlebnis.

prisma und Grillfürst verlosen einen Grillfürst Independence P530E Gasgrill.

www.grillfuerst.de

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Einfach bis zum 17.7.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 
99699**

* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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