Lese-Tipp: "Klosterfrau. Eine Nonne erobert die Welt" & Verlosung

Kennen Sie Maria Clementine Martin? Falls dieser Name Ihnen nichts sagt, so klingelt es sicher beim bis heute bekannten Produkt der Nonne: „Klosterfrau Melissengeist“. Ihr Leben und die Geschichte ihres Melissengeistes stehen im Zentrum des mit vielen Bildern gestalteten Bandes „Klosterfrau. Eine Nonne erobert die Welt“. 1775 in Brüssel geboren und auf den Namen Wilhelmine getauft, verschlug es sie mit ihrer Familie in verschiedene Städte, bevor sie 1792 im Alter von 17 Jahren in Coesfeld ins Kloster eintrat. Dort wurde sie zu Maria Clementine Martin. Sie lebte in einer Zeit voller Umbrüche: Die Französische Revolution erschütterte Europa seit 1789 und der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 sorgte für eine Säkularisation von Kirchen und Klöstern.

Am Ende dieses Prozesses hatte Maria Clementine Martin kein Kloster mehr als Heimat und war auf sich gestellt. Jedoch hatte sie sich offenbar Kenntnisse in der Krankenpflege und Heilkunde angeeignet, die sie unter anderem nutzte, um nach der Schlacht von Waterloo als Sanitäterin zu arbeiten. Im weiteren Verlauf ihres Lebens ließ sie sich schließlich 1825 in Köln nieder und brachte ihr Produkt auf den Markt. Wie es später zu weltweitem Ruhm gelangte und wie die Firma sich nach dem Tod der Klosterfrau 1843 weiterentwickelte, wird von den Autoren Martin Oehlen und Petra Pluwatsch ebenfalls ausführlich beschrieben. Zudem gibt es kurze Abhandlungen zu den Kräutern, die im Melissengeist enthalten sind, sowie weitere Exkurse. Ein spannender Blick auf das Leben einer emanzipierten Frau.

„Klosterfrau. Eine Nonne erobert die Welt“

von Martin Oehlen und Petra Pluwatsch, Greven Verlag, 200 Seiten mit 153 Abbildungen, 40 Euro

ISBN: 978-3-7743-0995-1

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