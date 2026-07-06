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Für Sie gelesen: "Der inoffizielle Game of Thrones Reiseführer"

Fantastische Drehorte

Für Sie gelesen: "Der inoffizielle Game of Thrones Reiseführer"

06.07.2026, 10.22 Uhr
von Sarah Hegemann
In Cornelia Lohs' "Der inoffizielle Game of Thrones Reiseführer" verschmelzen Realität und Fantasie an den atemberaubenden Drehorten der Serie. Fans können die Schauplätze in Island, Malta, Spanien und Nordirland entdecken, wo legendäre Szenen entstanden sind. Auch die Drehorte von "House of the Dragon" werden beleuchtet.
Bruckmann Verlag
Ein neuer inoffizielles Reiseführer entführt ins “Game of Thrones”-Universum. Fotoquelle: Bruckmann Verlag

Autorin Cornelia Lohs warnt direkt im Vorwort ihre Leser, dass sie keinen klassischen Reiseführer in der Hand halten. Statt Restaurant- und Übernachtungstipps gibt das Buch einen Überblick über ganz besondere Orte, an denen Realität und Fantasiewelt verschmelzen. „Der inoffizielle Game of Thrones Reiseführer“ hält, was er verspricht. Er zeigt den „Thronies“ genannten Fans, wo sie Drehorte der beliebten Serie finden. Die Reise führt zu den atemberaubenden Landschaften Islands, nach Malta, durch die mittelalterlichen Gassen Spaniens und zu den mächtigen Burgen Nordirlands. Beim Durchschauen haben eingefleischte Fans des Universums, das Buchautor George R. R. Martin geschaffen hat, direkt die an den jeweiligen Orten gedrehten Szenen im Kopf. Sei es Königin Cersei Lannister, die auf den Treppenstufen in Dubrovnik (Königsmund) nackt den Walk of Shame antreten musste, oder Jon Snow, wie er in der Grjótagjá-Höhle in Island mit seiner Geliebten Ygritte badet. Das Buch macht Lust, sich selbst auf die Spuren der Serie und der Bücher zu begeben, ist aber auch einfach als Lektüre für Fans geeignet. Pluspunkt: Die Autorin geht auch auf die Drehorte von „House of the Dragon“ ein. 

„Der inoffizielle Game of Thrones Reiseführer. Entdecke die Schauplätze der Bücher und Serien“
von Cornelia Lohs, Bruckmann Verlag, 208 Seiten mit rund 220 Abbildungen, 19,99 Euro
ISBN: 978-3-7343-3160-2

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