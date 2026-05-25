Für Sie gelesen: "Wir Kinder vom Bolzi"

Die Fußball-WM nähert sich mit großen Schritten und wird für so manchen jungen Fan das erste große Turnier sein, bei dem er bewusst mitfiebert. Für alle Kinder, die von Fußball gar nicht genug bekommen können, ist „Wir Kinder vom Bolzi“ eine tolle Einstimmung auf das sportliche Großereignis. Denn auch die Jungen und Mädchen vom Bolzi wollen immerzu Fußball spielen. Jedes Kapitel erzählt die Sicht eines anderen Kindes und thematisiert oft auch seine Sorgen oder Ängste – die sich aber zum Glück meist auflösen lassen. Die Kinder sind nämlich echte Freunde und unterstützen einander, egal ob Mädchen oder Junge, ob arm oder reich, und unabhängig davon, wo jemand herkommt. Das Wichtigste ist, dass der Bolzi für alle da ist und jeder mitmachen darf. Das möchten die Kinder auch Oskar und seinen Freunden beweisen, denn die wollen den Platz für sich haben und die jüngeren Kinder von dort vertreiben. Alles läuft auf ein großes Match zwischen den beiden Gruppen zu. Gelingt es den Freunden, sich gegen die älteren Kinder zu behaupten? Ein schönes Buch über Freundschaft und Fußball-Glück.