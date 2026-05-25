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Für Sie gelesen: "Wir Kinder vom Bolzi"

Kinderbuch-Fußball

Für Sie gelesen: "Wir Kinder vom Bolzi"

25.05.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
„Wir Kinder vom Bolzi“ ist das ideale Buch für junge Fußballfans. In der Geschichte von Veronika Wiggert erleben Kinder Freundschaft und Zusammenhalt auf dem Bolzplatz. Ein packendes Match gegen ältere Kinder zeigt, dass Teamgeist und Unterstützung wichtiger sind als Alter oder Herkunft.
Das Buch „Wir Kinder vom Bolzi“ von Veronika Wiggert
Das Buch „Wir Kinder vom Bolzi“ von Veronika Wiggert Fotoquelle: Verlag

Die Fußball-WM nähert sich mit großen Schritten und wird für so manchen jungen Fan das erste große Turnier sein, bei dem er bewusst mitfiebert. Für alle Kinder, die von Fußball gar nicht genug bekommen können, ist „Wir Kinder vom Bolzi“ eine tolle Einstimmung auf das sportliche Großereignis. Denn auch die Jungen und Mädchen vom Bolzi wollen immerzu Fußball spielen. Jedes Kapitel erzählt die Sicht eines anderen Kindes und thematisiert oft auch seine Sorgen oder Ängste – die sich aber zum Glück meist auflösen lassen. Die Kinder sind nämlich echte Freunde und unterstützen einander, egal ob Mädchen oder Junge, ob arm oder reich, und unabhängig davon, wo jemand herkommt. Das Wichtigste ist, dass der Bolzi für alle da ist und jeder mitmachen darf. Das möchten die Kinder auch Oskar und seinen Freunden beweisen, denn die wollen den Platz für sich haben und die jüngeren Kinder von dort vertreiben. Alles läuft auf ein großes Match zwischen den beiden Gruppen zu. Gelingt es den Freunden, sich gegen die älteren Kinder zu behaupten? Ein schönes Buch über Freundschaft und Fußball-Glück.

„Wir Kinder vom Bolzi“ 
von Veronika Wiggert, mit Bildern von Susanne Göhlich, Thienemann, 128 Seiten, 14 Euro, ab fünf Jahren 
ISBN: 978-3-522-18882-1

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