Für Sie gelesen: "AnNa R." und "Miles Davis. Sound eines Lebens"

Alexander Kern ist mit seinem Buch eine einfühlsame Biografie über Anna R., die unverwechselbare Stimme der deutschen Band Rosenstolz, gelungen. Gemeinsam mit Peter Plate bildete sie von 1991 bis 2012 das erfolgreiche Pop-Duo. Im Mittelpunkt stehen ihre Kindheit und Jugend, der steile Aufstieg mit Rosenstolz, die großen Hits wie „Herz“, „Ich bin ich“ oder „Liebe ist alles“. Kern nähert sich der Sängerin respektvoll und zeichnet sie als eine Frau, die mit großer emotionaler Kraft und Verletzlichkeit sang, die Mut machte und gleichzeitig selbst mit inneren Dämonen kämpfte. Ein Muss für Fans der Band.
„AnNa R.“
von Alexander Kern, riva Verlag, 192 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-3-7423-0473-5
Dieses Buch ist eine umfassende, fundierte Biografie über Leben und Werk der Jazz-Legende Miles Davis (1926–1991). Stefan Hentz, erfahrener Musikjournalist, der schon für die NZZ und Jazzthing publizierte, zeichnet darin nicht nur den chronologischen Lebensweg nach, sondern versucht vor allem, den Menschen hinter dem Mythos des „Prince of Darkness“ zu erfassen – mit all seinen Widersprüchen. Eine Biografie, die einige neue Perspektiven auf Miles Davis auslotet. Lesenswert.
„Miles Davis. Sound eines Lebens“
von Stefan Hentz, Reclam Verlag, 383 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-15-011453-7