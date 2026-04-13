Für Sie gelesen: "AnNa R." und "Miles Davis. Sound eines Lebens"

AnNa R.

Alexander Kern ist mit seinem Buch eine einfühlsame Biografie über Anna R., die unverwechselbare Stimme der deutschen Band Rosenstolz, gelungen. Gemeinsam mit Peter Plate bildete sie von 1991 bis 2012 das erfolgreiche Pop-Duo. Im Mittelpunkt stehen ihre Kindheit und Jugend, der steile Aufstieg mit Rosenstolz, die großen Hits wie „Herz“, „Ich bin ich“ oder „Liebe ist alles“. Kern nähert sich der Sängerin respektvoll und zeichnet sie als eine Frau, die mit großer emotionaler Kraft und Verletzlichkeit sang, die Mut machte und gleichzeitig selbst mit inneren Dämonen kämpfte. Ein Muss für Fans der Band.