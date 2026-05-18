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Für Sie gelesen: "Der Tod ist dein letzter großer Termin. Ein Bestatter erzählt vom Leben"

Lesetipp

Für Sie gelesen: "Der Tod ist dein letzter großer Termin. Ein Bestatter erzählt vom Leben"

18.05.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Christoph Kuckelkorn, bekannt als Bestatter und ehemaliger Präsident des Festkomitee Kölner Karneval, beschreibt in seiner neuen Biografie die Gemeinsamkeiten zwischen Bestattungen und Karneval. Er gibt Einblicke in sein Berufsleben und seine persönlichen Erfahrungen mit Trauer und Verlust.
Das Buch „Der Tod ist dein letzter großer Termin. Ein Bestatter erzählt vom Leben“ von Christoph Kuckelkorn
„Der Tod ist dein letzter großer Termin. Ein Bestatter erzählt vom Leben“ von Christoph Kuckelkorn, ISBN: 978-3-596-71359-2 Fotoquelle: Verlag

Morgens Beerdigung, abends Karneval: Was für manch einen wie ein  krasser Gegensatz wirken mag, ist für Christoph Kuckelkorn Alltag. Der Bestatter, der viele Jahre Zugleiter des Kölner Rosenmontagszugs und Präsident des Festkomitee Kölner Karneval war – und heute Ehrenpräsident ist –, beschreibt in seiner Biografie, die vor Kurzem als Taschenbuch erschienen ist, dass eine Bestattung und Karneval gleichermaßen Feste sind, die es zu organisieren gilt. Und dass man bei beidem sehr gewissenhaft vorgehen muss, denn jeder Fehler fällt auf. Kuckelkorn schaut mit viel Wärme und Menschlichkeit auf seinen Beruf. Er erzählt von seiner Kindheit im Familienunternehmen, von den Abenteuern in der Schreinerei und seinem Werdegang. Kuckelkorn  betont auch, was ihm in seinem Beruf wichtig ist und erklärt, warum für ihn Kinder dazugehören, wenn jemand gestorben ist, warum er sich wünschen würde, dass der Tod wieder sichtbarer wird, und wie er mit seiner Trauer umgegangen ist, nachdem seine erste Frau bei einem Unfall gestorben war.  

„Der Tod ist dein letzter großer Termin. Ein Bestatter erzählt vom Leben“
von Christoph Kuckelkorn, unter Mitwirkung von Melanie Köhne, Fischer Taschenbuch, 288 Seiten, 15 Euro
ISBN: 978-3-596-71359-2

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