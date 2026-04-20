Gegen schädliche Bakterien: Zahnseide richtig nutzen

„Weshalb sollte ich denn meine Zahnseide niemals kreuz und quer anwenden?“, fragte mich kürzlich bei einem Kontrolltermin eine 35-jährige Patientin. Ich hatte sie zuvor auf die korrekte Anwendung von Zahnseide hingewiesen. „Ziehen Sie die Seide vorsichtig auf und ab, keinesfalls kreuz und quer, anderenfalls könnte dies dem Zahnfleisch schaden“, erklärte ich ihr. Bei Erwachsenen entsteht Karies weitaus häufiger in den Zahnzwischenräumen als auf der glatten Oberfläche der Zähne.

„Was muss ich denn sonst noch Wichtiges beachten?“, fragte mich die Patientin. „Wichtig ist die tägliche kombinierte Anwendung von Bürste und Seide. Denn nur so lassen sich schädliche Bakterien auch dort gründlich entfernen, wo die Bürste nicht hinkommt: nämlich in den problematischen Zahnzwischenräumen und unter dem Zahnfleischrand“, erklärte ich ihr. Dank der Zahnseide lösen sich die Beläge in den Zahnzwischenräumen und lassen sich danach per Bürste einfacher wegputzen, sagen die Befürworter. Zudem verteilt sich dort anschließend das wertvolle Fluorid besser, das in der Zahncreme enthalten ist. Aber auch der umgekehrte Weg hat Vorteile: Beläge, die mit der Zahnbürste an den schwer zugänglichen Stellen nicht erwischt wurden, entfernt im zweiten Schritt eben die Zahnseide. Bei der ein- oder zweimaligen täglichen Anwendung sollte man nicht zu sparsam mit der Seide umgehen. Damit diese gut in alle Zahnzwischenräume gelangen kann, am besten rund zwölf bis 15 Zentimeter nehmen und für jeden Zwischenraum ein neues Stück vom Finger rollen.