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 Für Sie gelesen: „Der Darm-Doc – Wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst“

Lesetipp

Für Sie gelesen: „Der Darm-Doc – Wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst“

25.05.2026, 02.00 Uhr
von Felix Förster
In "Der Darm-Doc" erklärt Dr. Ulrich Selz die zentrale Bedeutung des Darms für die Gesundheit und bietet praktische Tipps zur Verbesserung der Verdauung. Themen wie Reizdarm und Ernährung werden verständlich aufbereitet und helfen, Gesundheitsprobleme selbst anzugehen.
Das Buch „Der Darm-Doc – Wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst“
„Der Darm-Doc – Wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst“ Fotoquelle: Verlag

In „Der Darm-Doc“ rückt Dr. Ulrich Selz die zentrale Bedeutung des Darms für die Gesundheit des gesamten Körpers in den Mittelpunkt. Der Experte aus Ingolstadt erklärt verständlich, wie der Darm funktioniert, welche Rolle die Darmflora spielt und warum Verdauungsprobleme oft mit vielen anderen Beschwerden zusammenhängen. Dabei verbindet das Buch medizinisches Wissen mit praktischen Tipps für den Alltag. Themen wie Reizdarm, Blähungen, Verstopfung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und entzündliche Prozesse werden leicht verständlich erklärt. Außerdem enthält das Buch Empfehlungen zu ballaststoffreicher Ernährung, Probiotika, Bewegung und einem bewussteren Umgang mit dem eigenen Körper. Dabei ist der Stil populärwissenschaftlich gehalten – also verständlich für Menschen ohne medizinische Vorkenntnisse. Dr. Selz möchte mit seinem Buch zeigen, dass viele Gesundheitsprobleme ihren Ursprung im Darm haben können und dass man durch Veränderungen im Alltag oft selbst etwas verbessern kann. 

„Der Darm-Doc – Wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst“ von Dr. med. Ulrich Selz, Rowohlt Verlag, 
496 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-3-499-01833-6

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