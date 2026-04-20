Alt wie Methusalem?

Wie alt werde ich? Das weiß leider – oder zum Glück – niemand so ganz genau. Wer aber eine grobe Orientierung haben möchte, in welche Richtung es statistisch gehen könnte, kann den Lebenserwartungsrechner des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) testen. Dieser ermittelt anhand einiger persönlicher Angaben, wie es wahrscheinlich um die Lebenserwartung bestellt ist. Unterschiede machen laut der wissenschaftlich fundierten Berechnungsformel unter anderem Sport, Alkohol- und Tabakkonsum, Einsamkeit, Schlaf und einige weitere Faktoren. Je nach den eigenen Angaben erhöht oder vermindert sich jeweilige die Lebenserwartung. Der spielerische Zugang soll zum Nachdenken anregen. Der Lebenserwartungsrechner zeigt beispielsweise, dass Verhaltensänderungen wie mehr Bewegung und weniger Alkoholkonsum sich deutlich auf die Lebenserwartung auswirken können. Neben diesen Faktoren wird der Blick der Teilnehmer aber auch auf das Thema Altersvorsorge gelenkt. Reichen Rente und Rücklagen aus, wenn ich mehr als 90 Jahre alt werde? Wer Fragen dazu hat oder sich in formieren möchte, findet auf der DIA-Homepage Wissenswertes rund um die Altersvorsorge.

www.wie-alt-werde-ich.de