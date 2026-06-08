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Aufruf zur Blutspende

Weltblutspendetag

Aufruf zur Blutspende

08.06.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Blut übernimmt viele wichtige Aufgaben im Körper. Besonders während der Sommermonate geraten Blutkonserven in Engpässe. Der Weltblutspendetag am 14. Juni macht auf die Bedeutung von Blut- und Plasmaspenden aufmerksam. Institutionen wie das DRK informieren rund um den Aktionstag über die Wichtigkeit von Spenden.
Gettyimages/Ilona Myronenko
Fotoquelle: Gettyimages/Ilona Myronenko

Blut übernimmt in unserem Körper viele wichtige Aufgaben: Unter anderem transportiert es Sauerstoff und Nährstoffe in die Zellen und spielt eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr. Erkrankt jemand schwer, hat eine größere Operation oder verliert beispielsweise durch einen Unfall viel Blut, kann es sein, dass er dringend Blut- oder Plasmaspenden benötigt. Viele Menschen gehen regelmäßig zur Blutspende, doch gerade im Sommer, während der Ferien- und Urlaubszeit, kann es knapp werden mit den Blutkonserven. Darauf macht auch der Weltblutspendetag aufmerksam, der alljährlich am 14. Juni stattfindet. Institutionen wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BiÖG) machen rund um den Aktionstag in besonderem Maße auf die Bedeutung von Blut- und Plasmaspenden aufmerksam. Wer darüber nachdenkt, Spender zu werden, findet im Netz viele Informationen über die Voraussetzungen für eine Spende – unter anderem ein Mindestalter von 18 Jahren und ein Körpergewicht von mindestens 50 Kilogramm – sowie den Ablauf der Spende. Auch Informationen über das Blut im Allgemeinen und die verschiedenen Blutgruppen sind dort zu finden.
www.blutspenden.de

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