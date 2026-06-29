Für Sie gelesen: "Gute Nacht, Gehirn" von Prof. Dr. Volker Busch

In seinem Buch geht der Neurologe, Bestsellerautor und Podcaster („Gehirn gehört“) Volker Busch der Frage nach: Wie pflegen wir unser Gehirn am Abend, damit aus den vielen Eindrücken des Tages keine kreisenden Sorgen und Ängste werden, sondern stattdessen Klarheit, Zuversicht und neuer Lebensschwung entstehen? Busch erklärt, warum die Stunden vor dem Einschlafen für unser mentales Wohlbefinden von besonderer Bedeutung sind und wie wir diese Zeit bewusst nutzen können. Statt eines klassischen Schlafratgebers präsentiert er eine Sammlung leicht verständlicher und alltagstauglicher Anregungen, die dabei helfen, zur Ruhe zu kommen und belastende Gedanken loszulassen. Anschaulich zeigt er, wie unser Gehirn Erlebnisse verarbeitet, warum wir oft abends besonders stark grübeln und welche einfachen Strategien helfen, gelassener zu werden. Seine Anregungen reichen von kleinen Perspektivwechseln über Dankbarkeit und Achtsamkeit bis hin zu praktischen Übungen für mehr mentale Stärke. So wird das Buch zu einem Begleiter für alle, die den Tag bewusster abschließen und mit einem guten Gefühl in die Nacht – und damit in den nächsten Morgen – starten möchten.