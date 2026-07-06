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Für Sie gelesen: "Das Vorsorge-Set"

Vorsorge-Ratgeber

Für Sie gelesen: "Das Vorsorge-Set"

06.07.2026, 09.45 Uhr
von Anne Richter
Das Vorsorge-Set der Stiftung Warentest erklärt verständlich Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Testament. Praktische Formulare helfen beim Vorsorgen.
Das Vorsorge-Set: Patientenverfügung, Testament, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht
"Das Vorsorge-Set: Patientenverfügung, Testament, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht" Fotoquelle: Stiftung Warentest

Das mache ich später – mit dieser Einstellung begegnen viele Menschen Themen wie dem Verfassen eines Testaments oder einer Patientenverfügung. Sich mit dem Alter, Krankheiten und dem eigenen Tod zu beschäftigen, fällt schwer. Später ist aber in dem Moment zu spät, wenn man plötzlich schwer erkrankt oder einen Unfall hat. Wer dann nicht vorgesorgt hat, macht die Situation  nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Angehörigen schwierig – denn es müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Einen guten Überblick rund um das Thema Vorsorge gibt das Vorsorge-Set der Stiftung Warentest, das jetzt in der bereits 9., aktualisierten Auflage erschienen ist. Gut verständlich wird erklärt, was Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung und Testament bedeuten und was es jeweils zu beachten gilt – etwa für verschiedene Altersgruppen oder für Paare und Alleinstehende. Praktisch sind die heraustrennbaren Formulare, die zusätzlich auch aus dem Internet heruntergeladen werden können, falls es später Änderungsbedarf geben sollte.

„Das Vorsorge-Set: Patientenverfügung, Testament, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht“
Stiftung Warentest, 9. Auflage, 144 Seiten, 16,90 Euro 
ISBN: 978-3-7471-0979-3

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