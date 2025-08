Meine Finanzen: Testament für die gute Tat

Dabei erlebt der Experte aus Hessen immer wieder, wie wichtig vor allem die fachkundige Beratung ist: „Wer ein Testament aufsetzt, sollte sich grundsätzlich immer von einem Spezialisten für Erbrecht beraten lassen.“ Das gelte jedoch ganz besonders, „wenn das Erbe komplett oder in Teilen an eine gemeinnützige Organisation gehen soll“. In solchen Fällen sei gleichfalls sehr wichtig, vorab einen Testamentsvollstrecker zu bestimmen und das Testament auch auf jeden Fall bei einem Nachlassgericht oder Notar zu hinterlegen. Denn sonst bestehe leider die Gefahr, „dass das Testament von unberücksichtigten Personen oder Familienangehörigen, die gegen eine Testamentsspende sind, vernichtet wird“.