Richtig Erben und Vererben - wie plane ich den Vermögensübergang richtig?

In Deutschland gibt es nach wie vor viel zu vererben. Laut Statista waren es 2022 fast 130.000 steuerpflichtige Erbschaften und annähernd 40.000 steuerpflichtige Schenkungen. Thorsten Keilich von der Volksbank Köln Bonn macht es, gleichfalls unter Berufung auf Statista, noch konkreter: „2022 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 101,4 Milliarden Euro veranlagt.“ Und schon vor zehn Jahren habe das Momentum-Institut berechnet, dass sich Erbschaften bis 2043 verdoppeln würden.