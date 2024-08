Finanz-Tipps: Greenwashing - Etikettenschwindel vermeiden

Es ist nicht alles grün, was glänzt. Wer wirklich nachhaltige Finanzprodukte sucht, die zu ihm passen, kommt an eigener Recherche nicht vorbei.

Nachhaltigkeit boomt, auch bei der Geldanlage. Die Menschen wollen mit ihrem Geld etwas Gutes tun, indem sie zum Beispiel in Unternehmen und Projekte investieren, die den Kampf gegen den Klimawandel, soziale Ungleichheiten oder den globalen Hunger unterstützen. Aber es ist nicht alles grün, was glänzt, wie beispielsweise eine Studie von Finanzwende Recherche bereits vor einigen Jahren herausgefunden hat: Vermeintlich nachhaltiges Geld wird tatsächlich kaum anders angelegt als konventionelles. So lagen beispielsweise mehr als 70 Prozent der untersuchten nachhaltigen Investitionen in Energie in fossilen Energien, darunter fast 100 Millionen Euro in Kohle.