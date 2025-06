Wenn das Eigenheim zur Hürde im Alter wird: Das sind die Tipps von Thomas Hentschel

Thomas Hentschel von der Verbraucherzentrale NRW weiß nur zu genau, dass ein Eigenheim für viele Menschen der Lebenstraum schlechthin ist. „Ein Traum, den sich vor allem ältere Menschen oft noch im größeren Stil erfüllen konnten“, sagt der langjährige Referent Finanzen, der schon etliche Eigentümer großer Einfamilienhäuser beraten hat. Denn oft passiere genau das, was sich die Eigentümer von Immobilien „mit weit über 100 oder manchmal sogar mehr als 200 oder 300 Quadratmetern Wohnfläche“ nicht ausmalen wollten: „Das Ehepaar geht in die wohlverdiente Rente, das monatliche Einkommen schrumpft, die Kosten steigen und keines der Kinder ist, wie erhofft, im Haus geblieben.“ Stattdessen haben die erwachsenen Kinder „selbst gebaut oder sind einfach woanders hingezogen“.

Spätestens dann würden die meisten Söhne und Töchter signalisieren, „dass sie es sich nicht vorstellen können, das Elternhaus irgendwann wieder zu bewohnen oder zum Beispiel in die Hauptwohnung einzuziehen, während die eigenen Eltern in die kleinere Einliegerwohnung umziehen“. Dieses Szenario trete mittlerweile bei ganz vielen Rentnern ein, sagt Hentschel, und deshalb sitze er auch regelmäßig älteren Herrschaften gegenüber, „die nicht wissen, was sie zum Beispiel mit der ungenutzten Einliegerwohnung anfangen sollen“. Zumal der Leerstand an sich nicht das eigentliche Problem sei: „Die Krux sind die Kosten, die sich aus einem zu groß gewordenen Haus ergeben.“ Ob Heiz-, Renovierungs- und Instandhaltungskosten oder auch nur die regelmäßige Reinigung der nicht genutzten Räume – „das alles kostet Geld und macht Arbeit, die man mit zunehmendem Alter kaum leisten kann“. Insbesondere dann nicht, „wenn obendrein noch ein Garten gepflegt werden muss“.