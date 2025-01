Finanz-Tipps: Mehr Rendite durch Anleihen

In Zeiten wieder sinkender Zinsen sind Festgeld- und Tagesgeldkonten für viele Anleger weniger attraktiv geworden. Eine interessante Alternative können Anleihen darstellen, die oft höhere Zinserträge bieten.

Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, die vom Emittenten – meist Unternehmen oder Staaten – ausgegeben werden, um Kapital aufzunehmen. Im Gegenzug erhält der Anleger regelmäßige Zinszahlungen und am Ende der Laufzeit die Rückzahlung des Kapitals. Damit bieten Anleihen für viele Anleger eine interessante Möglichkeit, Zinserträge zu erwirtschaften, die oft höher ausfallen als bei konservativen Anlagen wie Festgeld- oder Tagesgeldkonten und auch dazu beitragen, die Geldanlage zu diversifizieren.

Investoren können zwischen unterschiedlichen Emittenten wählen: Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Staatsanleihen gelten als besonders sicher, bringen jedoch oft niedrigere Renditen, während Unternehmensanleihen höhere Ertragschancen, aber auch größere Risiken aufweisen können. Für Anleger, die nicht direkt in einzelne Anleihen investieren möchten, bieten Anleihenfonds, die auch als Rentenfonds bezeichnet werden, eine praktische Möglichkeit, breit gestreut in Anleihenmärkte zu investieren. Diese Fonds werden häufig aktiv von Fondsmanagern verwaltet, die gezielt in bestimmte Anleihen investieren und Marktchancen nutzen. „Rentenfonds enthalten verzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Sie setzen verschiedene Schwerpunkte nach Regionen, Ausstellern, Währungen oder Laufzeiten.