Finanz-Tipps: So bezahlen Sie im Urlaub

Am besten, Sie nutzen alle drei Varianten. Aber in welchem Fall ist welche optimal? Prinzipiell ist es immer gut, eine Kreditkarte dabei zu haben. Zum einen sind Zahlungen mit der Girocard im Ausland nicht überall möglich. Zum anderen gibt es häufig keine Alternativen, wenn Sie einen Mietwagen oder ein Hotel buchen möchten. Per Kreditkarte haben Sie weltweit die Möglichkeit, sich Bargeld am Automaten auszahlen zu lassen. In Euro-Ländern sind Kreditkarten – bis auf die sowieso anfallende Jahresgebühr – grundsätzlich kostenfrei, im Ausland allerdings nicht. Außerdem zahlen Sie außerhalb der Euro-Zone ein Auslandseinsatzentgelt.