So legt man sein Geld am besten an

Bei der Auswahl von Tagesgeldkonten nutzen Banken häufig hohe Zinsen zur Neukundengewinnung. Die Zinsangebote sind zumeist jedoch zeitlich befristet. Deshalb lohnt es sich stets, „das Kleingedruckte“ zu lesen. Bei der Auswahl bieten verschiedene Online-Zinsportale einen guten Überblick, welche Konditionen am Markt angeboten werden. Wichtig ist am Ende, dass Sparer und Anleger dem Finanzinstitut ihrer Wahl vertrauen und sich nicht auf unseriöse Angebote einlassen. Höhere Renditen sind zudem in der Regel mit höherem Risiko verbunden. Dies gilt zum Beispiel für Banken, die ihren Sitz in wirtschaftlich schwächeren Ländern wie Malta, Rumänien, Bulgarien, Kroatien oder Tschechien haben. Das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass Finanzinstitute aus diesen Regionen unseriös sind.