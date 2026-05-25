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Für Sie gelesen: „Shadowrunner 1 – Aufbruch ins Reich der Schatten“ von Melissa C. Hill

Schattenabenteuer

Für Sie gelesen: „Shadowrunner 1 – Aufbruch ins Reich der Schatten“ von Melissa C. Hill

25.05.2026, 02.00 Uhr
von Felix Förster
Quinns Leben ändert sich schlagartig, als sie das sonnenscheue Mädchen entdeckt, dass sie über magische Schattenkräfte verfügt. Im geheimnisvollen Noctura muss sie sich behaupten.
Das Buch „Shadowrunner 1 – Aufbruch ins Reich der Schatten“ von Melissa C. Hill
Das Buch „Shadowrunner 1 – Aufbruch ins Reich der Schatten“ von Melissa C. Hill Fotoquelle: Verlag

Quinn wächst extrem abgeschirmt auf. Ihre Eltern erklären ihr, sie leide an einer Art „Sonnenkrankheit“ – Tageslicht sei für sie gefährlich, weshalb sie tagsüber nicht nach draußen darf und weitgehend ohne normales Kinderleben auskommen muss. Als sie eines Tages diese Grenze überschreitet, wird aus einem kurzen Moment Freiheit ein Wendepunkt: Quinn fällt durch einen Schatten und landet in einer anderen Welt – Noctura, dem Reich der Schatten. In Noctura gelten andere Regeln. Quinn muss sich orientieren, herausfinden, wem sie trauen kann, und vor allem verstehen, was mit ihr selbst los ist: Sie verfügt über besondere Schattenkräfte und wird mit den Shadowrunnern in Verbindung gebracht – Menschen, die mit Schatten/Magie umgehen können. Damit diese Kräfte nicht außer Kontrolle geraten, soll Quinn an einer Shadowrunner-Akademie lernen, sie zu beherrschen. Gleichzeitig wird deutlich: Noctura ist nicht nur geheimnisvoll, sondern auch gefährlich, und Quinn gerät in Konflikte, in denen es um mehr als nur um ihre eigene Sicherheit geht. Ein spannendes Buch aus dem Reich der „Portal-Fantasy“. 

„Shadowrunner 1 – Aufbruch ins Reich der Schatten“ 
von Melissa C. Hill, illustriert von Marie Beschorner, Oetinger Verlag, 320 Seiten, 16 Euro, ab zehn Jahren 
ISBN: 978-3-7512-0666-2

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