Für Sie gelesen: „Shadowrunner 1 – Aufbruch ins Reich der Schatten“ von Melissa C. Hill

Quinn wächst extrem abgeschirmt auf. Ihre Eltern erklären ihr, sie leide an einer Art „Sonnenkrankheit“ – Tageslicht sei für sie gefährlich, weshalb sie tagsüber nicht nach draußen darf und weitgehend ohne normales Kinderleben auskommen muss. Als sie eines Tages diese Grenze überschreitet, wird aus einem kurzen Moment Freiheit ein Wendepunkt: Quinn fällt durch einen Schatten und landet in einer anderen Welt – Noctura, dem Reich der Schatten. In Noctura gelten andere Regeln. Quinn muss sich orientieren, herausfinden, wem sie trauen kann, und vor allem verstehen, was mit ihr selbst los ist: Sie verfügt über besondere Schattenkräfte und wird mit den Shadowrunnern in Verbindung gebracht – Menschen, die mit Schatten/Magie umgehen können. Damit diese Kräfte nicht außer Kontrolle geraten, soll Quinn an einer Shadowrunner-Akademie lernen, sie zu beherrschen. Gleichzeitig wird deutlich: Noctura ist nicht nur geheimnisvoll, sondern auch gefährlich, und Quinn gerät in Konflikte, in denen es um mehr als nur um ihre eigene Sicherheit geht. Ein spannendes Buch aus dem Reich der „Portal-Fantasy“.