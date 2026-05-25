Mit prisma in den Urlaub: Eine Busreise rund um die Ostsee gewinnen!

Die für viele schönste Zeit des Jahres steht bevor – der Sommer. Endlich Urlaub! Im Rahmen des großen
prisma-Reisesommers verlosen wir erneut über einen Zeitraum von zehn Wochen hinweg zehn tolle Reisen. Vom Städtetrip bis hin zur Busreise ist alles dabei. Gewinnen Sie Woche für Woche eine Urlaubsreise und entdecken Sie spannende Ziele in Deutschland und im Ausland. Zum Start steht nicht nur eine Destination auf dem Reiseplan, sondern gleich sieben verschiedene Länder. Neugierig geworden? Dann lesen Sie unten auf der Seite weiter. prisma wünscht viel Glück bei der Teilnahme und einen schönen Reisesommer 2026!
Zum Auftakt des Reisesommers verlosen prisma und Trendtours eine siebentätige Busreise. Das glückliche Gewinnerpaar erlebt gleich sieben faszinierende Länder und deren Hauptstädte. Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Schweden und Dänemark sowie die abwechslungsreichen Metropolen Warschau, Vilnius, Riga, Tallinn, Helsinki, Stockholm und Kopenhagen stehen auf dem Programm.
Falls Sie nicht zu den Gewinnern zählen, sparen Sie mit dem Aktions-Code PRG2606 bis zum 26. Juni 2026 bei der Buchung.
Weitere Informationen: www.trendtours.de/reisen/ostsee-rundreise
Einfach bis zum 5.6.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.
Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen
Wir stellen in der prisma regelmäßig schöne Urlaubsziele vor und möchten Ihnen damit Lust aufs Reisen machen. Doch uns interessiert auch, wo hin unsere Leserinnen und Leser gerne reisen. Haben Sie einen Ort, an dem Sie schon seit Jahren immer wieder Urlaub machen? Oder haben Sie kürzlich ein traumhaftes Ziel für sich entdeckt? Schicken Sie uns eine Mail an [email protected] (Betreff „Reisesommer“) mit Ihrem Lieblingsort und einem Foto, das wir abdrucken dürfen. Eine Auswahl der Einsendungen wird veröffentlicht.