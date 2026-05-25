Mit prisma in den Urlaub: Eine Busreise rund um die Ostsee gewinnen!

Die für viele schönste Zeit des Jahres steht bevor – der Sommer. Endlich Urlaub! Im Rahmen des großen

prisma-Reisesommers verlosen wir erneut über einen Zeitraum von zehn Wochen hinweg zehn tolle Reisen. Vom Städtetrip bis hin zur Busreise ist alles dabei. Gewinnen Sie Woche für Woche eine Urlaubsreise und entdecken Sie spannende Ziele in Deutschland und im Ausland. Zum Start steht nicht nur eine Destination auf dem Reiseplan, sondern gleich sieben verschiedene Länder. Neugierig geworden? Dann lesen Sie unten auf der Seite weiter. prisma wünscht viel Glück bei der Teilnahme und einen schönen Reisesommer 2026!

Einmal rund um die Ostsee Zum Auftakt des Reisesommers verlosen prisma und Trendtours eine siebentätige Busreise. Das glückliche Gewinnerpaar erlebt gleich sieben faszinierende Länder und deren Hauptstädte. Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Schweden und Dänemark sowie die abwechslungsreichen Metropolen Warschau, Vilnius, Riga, Tallinn, Helsinki, Stockholm und Kopenhagen stehen auf dem Programm.

Falls Sie nicht zu den Gewinnern zählen, sparen Sie mit dem Aktions-Code PRG2606 bis zum 26. Juni 2026 bei der Buchung.

Einfach bis zum 5.6.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf

** 0,50 Euro/SMS.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen