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Gewinne ein Paket mit Spielzeug von Conni!

Verlosung

Gewinne ein Paket mit Spielzeug von Conni!

24.04.2026, 17.45 Uhr
In "Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus" hilft Conni einem verletzten Kranich – und erlebt ein warmherziges Abenteuer. Wir verlosen ein Paket mit Conni-Spielzeug!
Ein Paket mit Conni-Produkten
Ein Paket mit Conni-Produkten Fotoquelle: Kooperationspartner

Im neuen Film "Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus" freut sich Conni auf den Geburtstag ihrer Freundin Semire und bleibt deshalb mit Opa Willi zu Hause, während ihre Eltern verreisen. Doch dann landet plötzlich ein verletzter Kranich im Garten. Conni nennt ihn Klaus und kümmert sich gemeinsam mit Kater Mau und ihren Freunden um den Vogel. Bald merken alle: Klaus braucht dringend Hilfe, denn er muss rechtzeitig weiter in den Süden fliegen. Für Conni beginnt ein warmherziges Abenteuer über Freundschaft, Verantwortung und den Mut, einem Tier in Not beizustehen. Der Film läuft ab dem 14. Mai im Kino.
Passend zum Film verlosen wir ein Paket, bestehend aus:

  • Galakto Player inklusive der 2 Audio-Token "Conni - Pferdeabenteuer" und "Conni - Ein kniffliger Fall" von Galakto im Wert von 89,97 €
  • miniLÜK-Set: Vorschule/1. Klasse Conni rechnet mit Taschengeld von Westermann GmbH & Co. KG im Wert von 20,95 €
  • Meine Freundin Conni Puppe 40cm von Heunec im Wert von 21,99 €
  • Meine Freundin Conni - Connis schönste Erlebnisse von KOSMOS Verlag im Wert von 7,49 €
  • Conni-Bilderbücher: Conni und das Abenteuer mit Kranich Klaus von Carlsen Verlag im Wert von 12,00 €

Zur Verlosung

Wir verlosen ein Paket bestehend aus den oben genannten Conni-Produkten. Einfach bis zum 01.05.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Conni-Produkte
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