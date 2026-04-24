Gewinne ein Paket mit Spielzeug von Conni!

Im neuen Film "Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus" freut sich Conni auf den Geburtstag ihrer Freundin Semire und bleibt deshalb mit Opa Willi zu Hause, während ihre Eltern verreisen. Doch dann landet plötzlich ein verletzter Kranich im Garten. Conni nennt ihn Klaus und kümmert sich gemeinsam mit Kater Mau und ihren Freunden um den Vogel. Bald merken alle: Klaus braucht dringend Hilfe, denn er muss rechtzeitig weiter in den Süden fliegen. Für Conni beginnt ein warmherziges Abenteuer über Freundschaft, Verantwortung und den Mut, einem Tier in Not beizustehen. Der Film läuft ab dem 14. Mai im Kino.

Passend zum Film verlosen wir ein Paket, bestehend aus: