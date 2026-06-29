Radreise mit Van Gogh: Jetzt gewinnen!

Das Gebiet in Brabant, in dem Vincent Van Gogh lebte und sich Inspiration für seine Werke holte, ist 2024 zum Van-

Gogh-Nationalpark ernannt worden. Die Region, die sich zwischen bekannten Städten wie Eindhoven, Breda und ‘s-Hertogenbosch erstreckt, ist perfekt zum Wandern und Radfahren geeignet. Während einer sechstägigen individuellen Radreise von Ameropa radelt man durch den Nationalpark. Das Beste: Das Gespäck wird bequem von Unterkunft zu Unterkunft transportiert. Die Strecke besteht aus vier Tagesetappen und ist auch für Anfänger geeignet.

www.ameropa.de/reiselaune