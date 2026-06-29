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Radreise mit Van Gogh: Jetzt gewinnen!

Van-Gogh-Radreise

Radreise mit Van Gogh: Jetzt gewinnen!

29.06.2026, 02.00 Uhr
Der Van-Gogh-Nationalpark in Brabant wird 2024 eröffnet und bietet perfekte Bedingungen für Wanderer und Radfahrer. Gewinnen Sie eine sechstägige Radreise mit Ameropa und erkunden Sie die inspirierende Landschaft, die Vincent Van Gogh zu seinen Meisterwerken verhalf.
Eine Frau guckt in die Natur.
Jetzt beim Reisesommer mitmachen! Fotoquelle: Ernst Wagensveld

Das Gebiet in Brabant, in dem Vincent Van Gogh lebte und sich Inspiration für seine Werke holte, ist 2024 zum Van-
Gogh-Nationalpark ernannt worden. Die Region, die sich zwischen bekannten Städten wie Eindhoven, Breda und ‘s-Hertogenbosch erstreckt, ist perfekt zum Wandern und Radfahren geeignet. Während einer sechstägigen individuellen Radreise von Ameropa radelt man durch den Nationalpark. Das Beste: Das Gespäck wird bequem von Unterkunft zu Unterkunft transportiert. Die Strecke besteht aus vier Tagesetappen und ist auch für Anfänger geeignet.
www.ameropa.de/reiselaune

Verlosung:

prisma, Ameropa und das  Niederländische Büro für Tourismus & Convention verlosen eine sechstägige individuelle Radreise „Brabant: Dünen, Grachten & Van Gogh“ für zwei Personen. Übernachtungen in Drei- beziehungsweise Vier-Sterne Hotels und Frühstück sind inbegriffen.

Derzeit beliebt:
>>Migräne-Therapie auch im Alter möglich
>>Romeo und Julia auf Tour
>>Staunen im Cirque du Soleil
>>Urlaub in der Region Edersee

Einfach bis zum 10.7.2026 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70 + Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf  
** 0,50 Euro/SMS.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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