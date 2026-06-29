Radreise mit Van Gogh: Jetzt gewinnen!

Das Gebiet in Brabant, in dem Vincent Van Gogh lebte und sich Inspiration für seine Werke holte, ist 2024 zum Van-
Gogh-Nationalpark ernannt worden. Die Region, die sich zwischen bekannten Städten wie Eindhoven, Breda und ‘s-Hertogenbosch erstreckt, ist perfekt zum Wandern und Radfahren geeignet. Während einer sechstägigen individuellen Radreise von Ameropa radelt man durch den Nationalpark. Das Beste: Das Gespäck wird bequem von Unterkunft zu Unterkunft transportiert. Die Strecke besteht aus vier Tagesetappen und ist auch für Anfänger geeignet.
www.ameropa.de/reiselaune
Verlosung:
prisma, Ameropa und das Niederländische Büro für Tourismus & Convention verlosen eine sechstägige individuelle Radreise „Brabant: Dünen, Grachten & Van Gogh“ für zwei Personen. Übernachtungen in Drei- beziehungsweise Vier-Sterne Hotels und Frühstück sind inbegriffen.
Einfach bis zum 10.7.2026 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70 + Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.
Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen