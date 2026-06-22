Gewinne einen Weber-Kugelgrill!

Passend zum Heimkino-Release von "Extrawurst" heizen wir die Grillsaison an: Wir verlosen einen Weber Classic Kettle Holzkohlegrill Ø 57 cm im Wert von 219 Euro. Der beliebte Kugelgrill sorgt für echtes Holzkohle-Aroma und schafft die perfekte Grundlage für entspannte Abende mit Familie und Freunden. Machen Sie mit und starten Sie mit etwas Glück bestens ausgestattet in den nächsten Grillabend.