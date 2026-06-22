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Gewinne einen Weber-Kugelgrill!

Verlosung

Gewinne einen Weber-Kugelgrill!

22.06.2026, 00.01 Uhr
Zum Heimkino-Release von "Extrawurst" verlosen wir einen Weber Classic Kettle Holzkohlegrill im Wert von 219 Euro für perfekte Grillabende.
Ein Weber-Grill
Ein Weber-Grill Fotoquelle: Kooperationspartner

Passend zum Heimkino-Release von "Extrawurst" heizen wir die Grillsaison an: Wir verlosen einen Weber Classic Kettle Holzkohlegrill Ø 57 cm im Wert von 219 Euro. Der beliebte Kugelgrill sorgt für echtes Holzkohle-Aroma und schafft die perfekte Grundlage für entspannte Abende mit Familie und Freunden. Machen Sie mit und starten Sie mit etwas Glück bestens ausgestattet in den nächsten Grillabend.

Zur Verlosung

 Einfach bis zum 03.07.2026 unter 01378/900 360* anrufen oder sende eine SMS mit prisma60 + deine Adresse an die 99699**

*0,50 Euro/Anruf ***0,50 Euro/SMS

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