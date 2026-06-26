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Gewinne das Spiel "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" für die Nintendo Switch!

Verlosung

Gewinne das Spiel "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" für die Nintendo Switch!

26.06.2026, 13.50 Uhr
In "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" entdeckt der Kobold ein Buddelschiff und landet in einer magischen Piratenwelt voller Rätsel und Abenteuer. Wir verlosen 3 Spiele für die Nintendo Switch!
Das Cover des Spiels "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs"
Das Cover des Spiels "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" Fotoquelle: Kooperationspartner

In der Werkstatt von Meister Eder entdeckt Pumuckl ein altes Buddelschiff. Als er die Flasche öffnet, gelangt er unerwartet in eine magische Piratenwelt. Dort trifft er unter anderem auf Käpt'n Krimskrams, dessen Schiff vom Piratenkönig verflucht wurde. Gemeinsam versuchen Pumuckl und Krimskrams, den Fluch zu brechen und den Weg zurückzufinden.

"Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" ist ein digitales Abenteuerspiel mit Rätseln, magischen Elementen und dem bekannten Kobold Pumuckl. Die Figur wird dabei in eine interaktive Spielwelt übertragen, die sich sowohl an bestehende Pumuckl-Fans als auch an ein jüngeres Publikum richtet. Das Spiel basiert auf der Kultfigur von Ellis Kaut und dem Originalentwurf der Pumuckl-Figur von Barbara von Johnson.

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x1 Spiel "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" für die Nintendo Switch. Einfach bis zum 03.07.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

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Spiel "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs"
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