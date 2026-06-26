Gewinne das Spiel "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" für die Nintendo Switch!

In der Werkstatt von Meister Eder entdeckt Pumuckl ein altes Buddelschiff. Als er die Flasche öffnet, gelangt er unerwartet in eine magische Piratenwelt. Dort trifft er unter anderem auf Käpt'n Krimskrams, dessen Schiff vom Piratenkönig verflucht wurde. Gemeinsam versuchen Pumuckl und Krimskrams, den Fluch zu brechen und den Weg zurückzufinden.

"Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" ist ein digitales Abenteuerspiel mit Rätseln, magischen Elementen und dem bekannten Kobold Pumuckl. Die Figur wird dabei in eine interaktive Spielwelt übertragen, die sich sowohl an bestehende Pumuckl-Fans als auch an ein jüngeres Publikum richtet. Das Spiel basiert auf der Kultfigur von Ellis Kaut und dem Originalentwurf der Pumuckl-Figur von Barbara von Johnson.