Gewinne ein Set mit Figuren von Funko Pop! zu "Toy Story 5"

In Bonnies Kinderzimmer beginnt eine neue Zeit: Statt mit Woody, Buzz, Jessie und den anderen Spielzeugen beschäftigt sie sich immer häufiger mit dem Tablet Lilypad. Die selbstbewusste Technik weiß genau, wie sie Bonnies Aufmerksamkeit gewinnt – und stellt damit die Bedeutung der Spielzeuge plötzlich infrage. "Toy Story 5" läuft ab dem 23. Juli in den deutschen Kinos.
Passend dazu verlosen wir die folgenden "Toy Story"-Figuren von Funko Pop! im Wert von je 16 Euro:
Wir verlosen 2x1 Set von Funko Pop! bestehend aus je 5 Figuren. Einfach bis zum 17.07.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!