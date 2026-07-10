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Gewinne ein Set mit Figuren von Funko Pop! zu "Toy Story 5"

Verlosung

Gewinne ein Set mit Figuren von Funko Pop! zu "Toy Story 5"

10.07.2026, 13.50 Uhr
Bei "Toy Story 5" beginnt ein vertrautes Abenteuer unter völlig neuen Vorzeichen: Die Spielzeuge müssen beweisen, dass Fantasie mehr kann als jeder Bildschirm. Wir verlosen 2 Sets bestehend aus je 5 passenden Figuren von Funko Pop!
5 Figuren von Funko Pop! zu "Toy Story 5"
5 Figuren von Funko Pop! zu "Toy Story 5" Fotoquelle: Kooperationspartner

In Bonnies Kinderzimmer beginnt eine neue Zeit: Statt mit Woody, Buzz, Jessie und den anderen Spielzeugen beschäftigt sie sich immer häufiger mit dem Tablet Lilypad. Die selbstbewusste Technik weiß genau, wie sie Bonnies Aufmerksamkeit gewinnt – und stellt damit die Bedeutung der Spielzeuge plötzlich infrage. "Toy Story 5" läuft ab dem 23. Juli in den deutschen Kinos.

Passend dazu verlosen wir die folgenden "Toy Story"-Figuren von Funko Pop! im Wert von je 16 Euro:

  • Funko Pop! Toy Story 5 Woody
  • Funko Pop! Toy Story 5 Buzz Lightyear
  • Funko Pop! Toy Story 5 Jessie
  • Funko Pop! Toy Story 5 Lilypad
  • Funko Pop! Toy Story 5 Smarty Pants

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 Set von Funko Pop! bestehend aus je 5 Figuren. Einfach bis zum 17.07.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

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Funko Pop! Set
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