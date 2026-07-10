Gewinne ein Set mit Figuren von Funko Pop! zu "Toy Story 5"

In Bonnies Kinderzimmer beginnt eine neue Zeit: Statt mit Woody, Buzz, Jessie und den anderen Spielzeugen beschäftigt sie sich immer häufiger mit dem Tablet Lilypad. Die selbstbewusste Technik weiß genau, wie sie Bonnies Aufmerksamkeit gewinnt – und stellt damit die Bedeutung der Spielzeuge plötzlich infrage. "Toy Story 5" läuft ab dem 23. Juli in den deutschen Kinos.

Passend dazu verlosen wir die folgenden "Toy Story"-Figuren von Funko Pop! im Wert von je 16 Euro: