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Gewinne Kinogutscheine zum Film "Couscous und Geheimnisse" sowie eine Geschenkebox von Ankerkraut!

Verlosung

Gewinne Kinogutscheine zum Film "Couscous und Geheimnisse" sowie eine Geschenkebox von Ankerkraut!

19.06.2026, 13.50 Uhr
Koch Mehdi will seiner Mutter den perfekten Sohn vorspielen — doch seine Liebe zu Léa und zur französischen Küche bringt alles zum Überkochen. Wir verlosen 1x2 Kinogutscheine sowie eine Geschenkebox von Ankerkraut!
Zwei Kino-Freikarten & eine Geschenkebox von Ankerkraut
Zwei Kino-Freikarten & eine Geschenkebox von Ankerkraut Fotoquelle: Kooperationspartner

Der junge algerische Koch Mehdi lebt ein Doppelleben: Tagsüber ist er der brillante Koch im Bistro, kurz davor, den Laden gemeinsam mit seiner Partnerin Léa zu übernehmen – doch abends spielt er vor seiner algerischen Mutter Fatima den "perfekten Sohn". Dumm nur, dass in dieser Rolle weder Léa noch Mehdís große Liebe zur französischen Gastronomie vorgesehen sind. Als Léa endlich darauf besteht, Fatima kennenzulernen, greift Mehdi unter Druck zur schlechtesten aller Lösungen – und löst damit eine Kettenreaktion aus, bei der Missverständnisse schneller heißkochen als Couscous.

Zur Verlosung

Wir verlosen 1x2 Kinogutscheine zum Film "Couscous und Geheimnisse" sowie eine Geschenkebox von Ankerkraut. Einfach bis zum 26.06.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

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Kinogutscheine "Couscous und Geheimnisse" + Geschenkebox von Ankerkraut
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