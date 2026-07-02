Tickets für “Die Weiße Rose” in der Philharmonie in Köln gewinnen!

Raus aus den Geschichtsbüchern, rein in die Lebenswirklichkeit heutiger Generationen! "Die Weiße Rose", ein Musical über das Erwachsenwerden im Widerstand, trifft mit Wucht, Tiefe und klarem moralischen Kompass mitten ins Herz – und ins Denken. Ein junges Team bringt die bewegende Geschichte der studentischen Widerstandsgruppe eindrücklich auf die Bühne – und setzt ein Zeichen für Mut, Haltung und die Kraft, die Kunst entfalten kann, wenn man an sie glaubt.

Im nationalsozialistischen Deutschland geben die Geschwister Hans und Sophie Scholl und ihre Mitstreiter dem Traum vom Frieden eine Stimme. Ihren mutigen Einsatz für Freiheit, Vernunft und Menschlichkeit bezahlen sie mit ihrem Leben. Was bleibt ist die Macht der Wahrheit, die vereinfachten und plakativen Parolen entgegensteht. Gleichzeitig erinnert "Die Weiße Rose" an die Verantwortung jedes Einzelnen für Gerechtigkeit und Menschlichkeit in unserer Gesellschaft einzustehen.

Das Musical von Alex Melcher und Vera Bolten nähert sich diesem historischen Stoff mit großer Sorgfalt und Tiefe. Basierend auf umfangreichen Recherchen erzählt es die Entwicklung von Hans und Sophie Scholl: von idealistischen Jugendlichen, die zunächst Teil des Systems waren, bis hin zu Widerstandskämpfern, die den Mut fanden, Verantwortung zu übernehmen und für Gerechtigkeit einzutreten. Das Werk wurde beim Deutschen Musical Theater Preis 2025 siebenfach ausgezeichnet, darunter als „Bestes Musical“, und verbindet rockige, unangepasste Musik mit einem präzise recherchierten Buch.