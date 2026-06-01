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Gewinne ein Spielzeug-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"

Verlosung

Gewinne ein Spielzeug-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"

01.06.2026, 12.10 Uhr
In "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" werden Din Djarin und sein Schützling Grogu von der Neuen Republik in den Kampf gegen verbliebene imperiale Kriegsherren hineingezogen. Wir verlosen ein Spielzeug-Paket!
Das Fan-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"
Das Fan-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" Fotoquelle: Kooperationspartner

Update vom 01.06.2026: Aufgrund der Nichtverfügbarkeit des ursprünglich ausgelobten Gewinns (Fan-Paket) wurde dieser durch einen Ersatzgewinn ersetzt. Die Gewinnchancen und sonstigen Teilnahmebedingungen bleiben unverändert.

Als Fans am 4. Mai weltweit den Star Wars Day feierten, begann ein besonderer Monat für die weit, weit entfernte Galaxis. Der Ursprung des Fan-Feiertags liegt im berühmten Satz "May the Force be with you“ – auf Deutsch „Möge die Macht mit dir sein" –, dessen Wortspiel den vierten Mai längst zu einem festen Termin im Kalender der Star Wars Fangemeinde gemacht hat. In diesem Jahr richtet sich die Vorfreude dabei besonders auf ein neues Kapitel der Saga: Mit "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" kehren Din Djarin und Grogu am 20. Mai 2026 zurück – dieses Mal auf die große Leinwand. Zahlreiche Produktneuheiten, Handelsaktionen und besondere Fan-Erlebnisse sorgen im gesamten Mai für galaktische Highlights.
"Star Wars: The Mandalorian and Grogu" startet am 20. Mai 2026 bundesweit exklusiv in den Kinos.

Das Spielzeug-Paket besteht aus den folgenden Artikeln zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu":

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  • 1 x STAR WARS™ | TARGET AT-AT 90% Tungsten Steel Tip Darts von Target im Wert von 149,99 €
  • 1 x STAR WARS™ Pop! The Mandalorian with Grogu (On Back) von Funko im Wert von 16,00 €
  • 1 x Star Wars - R2-D2 Roboter von Clementoni im Wert von 69,99 €
  • 1 x The Mandalorian and Grogu: Razor Crest™ von Revell im Wert von 49,99 €
  • 1 x Star Wars Grogu mit Popcorn, 25cm von Simba im Wert von 30,99 €
  • 1 x Mando Perplexus von Spin Master im Wert von 34,99 €

Zur Verlosung

Wir verlosen ein Spielzeug-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu". Einfach bis zum 05.06.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Fan-Paket "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

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