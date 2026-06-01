Gewinne ein Spielzeug-Paket zu "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"

Als Fans am 4. Mai weltweit den Star Wars Day feierten, begann ein besonderer Monat für die weit, weit entfernte Galaxis. Der Ursprung des Fan-Feiertags liegt im berühmten Satz "May the Force be with you“ – auf Deutsch „Möge die Macht mit dir sein" –, dessen Wortspiel den vierten Mai längst zu einem festen Termin im Kalender der Star Wars Fangemeinde gemacht hat. In diesem Jahr richtet sich die Vorfreude dabei besonders auf ein neues Kapitel der Saga: Mit "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" kehren Din Djarin und Grogu am 20. Mai 2026 zurück – dieses Mal auf die große Leinwand. Zahlreiche Produktneuheiten, Handelsaktionen und besondere Fan-Erlebnisse sorgen im gesamten Mai für galaktische Highlights.

"Star Wars: The Mandalorian and Grogu" startet am 20. Mai 2026 bundesweit exklusiv in den Kinos.