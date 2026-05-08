Gewinne 2 Freikarten für den neuen Kinofilm "Nachbeben"

Zum Kinofilm Auf der überlasteten Schlaganfallstation eines Krankenhauses beginnt der Tag für die erfahrene Neurologin Alexandra wie so viele zuvor: zu wenig Personal, zu viele Entscheidungen, ein ständiger Kampf gegen die Uhr. Alexandra arbeitet schnell, präzise, routiniert – eine Ärztin, die gelernt hat, im Ausnahmezustand zu funktionieren.

"Nachbeben"(IT: "Second Victims") ist das bewegende, mitreißende und mehrfach preisgekrönte Spielfilmdebüt der jungen dänischen Schauspielerin und Filmemacherin Zinnini Elkington. Mit Trine Dyrholm und Özlem Saglanmak hochkarätig besetzt und startet hierzulande am 7. Mai in den Kinos.