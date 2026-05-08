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Gewinne 2 Freikarten für den neuen Kinofilm "Nachbeben"

Gewinnspiel

Gewinne 2 Freikarten für den neuen Kinofilm "Nachbeben"

08.05.2026, 17.45 Uhr
"Nachbeben", das preisgekrönte Drama der dänischen Filmemacherin Zinnini Elkington, startet am 7. Mai in den Kinos. Mit Stars wie Trine Dyrholm und ÖZlem Saglanmak besetzt, erzählt der Film von einer Neurologin im stressigen Klinikalltag. Jetzt Freikarten gewinnen!
2 Freikarten für den Film "Nachbeben"
Gewinne 2 Freikarten für den Film "Nachbeben"  Fotoquelle: Entertainment Kombinat GmbH
Eine Ärztin hält die Hand einer anderen Frau.
Ein Einblick in "Nachbeben".  Fotoquelle: Entertainment Kombinat GmbH
Eine Ärztin läuft nachdenklich den Gang runter.
Ein Einblick in "Nachbeben".  Fotoquelle: Entertainment Kombinat GmbH
Eine Ärztin gibt einer Frau einen Seitenblick.
Ein Einblick in "Nachbeben".  Fotoquelle: Entertainment Kombinat GmbH

Zum Kinofilm

Auf der überlasteten Schlaganfallstation eines Krankenhauses beginnt der Tag für die erfahrene Neurologin Alexandra wie so viele zuvor: zu wenig Personal, zu viele Entscheidungen, ein ständiger Kampf gegen die Uhr. Alexandra arbeitet schnell, präzise, routiniert – eine Ärztin, die gelernt hat, im Ausnahmezustand zu funktionieren.

"Nachbeben"(IT: "Second Victims") ist das bewegende, mitreißende und mehrfach preisgekrönte Spielfilmdebüt der jungen dänischen Schauspielerin und Filmemacherin Zinnini Elkington. Mit Trine Dyrholm und Özlem Saglanmak hochkarätig besetzt und startet hierzulande am 7. Mai in den Kinos.

Zur Verlosung

Wir verlosen 3 x 2 Freikarten zum Kinofilm "Nachbeben". Der Film läuft ab dem 07. Mai. Einfach bis zum 15.05.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

3x2 Freikarten "Nachbeben"
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