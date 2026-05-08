Gewinne 2 Freikarten für den neuen Kinofilm "Nachbeben"

Auf der überlasteten Schlaganfallstation eines Krankenhauses beginnt der Tag für die erfahrene Neurologin Alexandra wie so viele zuvor: zu wenig Personal, zu viele Entscheidungen, ein ständiger Kampf gegen die Uhr. Alexandra arbeitet schnell, präzise, routiniert – eine Ärztin, die gelernt hat, im Ausnahmezustand zu funktionieren.
"Nachbeben"(IT: "Second Victims") ist das bewegende, mitreißende und mehrfach preisgekrönte Spielfilmdebüt der jungen dänischen Schauspielerin und Filmemacherin Zinnini Elkington. Mit Trine Dyrholm und Özlem Saglanmak hochkarätig besetzt und startet hierzulande am 7. Mai in den Kinos.
Wir verlosen 3 x 2 Freikarten zum Kinofilm "Nachbeben". Der Film läuft ab dem 07. Mai. Einfach bis zum 15.05.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!