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Landesgartenschau in Neuss

Verlosung

Landesgartenschau in Neuss

07.04.2026, 02.00 Uhr
Die Landesgartenschau Neuss 2026 öffnet vom 16. April bis 11. Oktober ihre Pforten. Besucher erwartet Blütenpracht auf 38 Hektar, umgestaltete Parkflächen und rund 1000 Events. Jetzt 10x2 Tageskarten gewinnen!
Eine Frau trägt einen sehr großen Blumenstrauß
Die Landesgartenschau in Neuss öffnet bald wieder. Fotoquelle: Quirinus Münster

Von Donnerstag, 16. April, bis Sonntag, 11. Oktober, öffnet die Landesgartenschau Neuss 2026 (LAGA) ihre Pforten. Die Besucher dürfen sich auf Blütenpracht, Schaugärten und grüne Oasen auf rund 38 Hektar Fläche freuen. Dafür wurde das Gelände der ehemaligen Galopprennbahn aufwendig umgestaltet und dient künftig – auch über die LAGA hinaus – als hochwertiger Stadtpark. Rund 1000 Events und Mitmachaktionen sind im Veranstaltungszeitraum geplant, darunter Angebote für Abenteuerlustige ebenso wie für Erholungsuchende. Junge Besucher kommen auf den Spielplätzen auf ihre Kosten.
www.landesgartenschau-neuss.de

Verlosung

prisma und die Landesgartenschau Neuss verlosen zehnmal je zwei Tageskarten für die Landesgartenschau.

Einfach bis zum 17.4.2026 unter 01378 / 900 371* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma71 + Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf 
** 0,50 Euro/SMS.

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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