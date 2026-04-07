Landesgartenschau in Neuss

Von Donnerstag, 16. April, bis Sonntag, 11. Oktober, öffnet die Landesgartenschau Neuss 2026 (LAGA) ihre Pforten. Die Besucher dürfen sich auf Blütenpracht, Schaugärten und grüne Oasen auf rund 38 Hektar Fläche freuen. Dafür wurde das Gelände der ehemaligen Galopprennbahn aufwendig umgestaltet und dient künftig – auch über die LAGA hinaus – als hochwertiger Stadtpark. Rund 1000 Events und Mitmachaktionen sind im Veranstaltungszeitraum geplant, darunter Angebote für Abenteuerlustige ebenso wie für Erholungsuchende. Junge Besucher kommen auf den Spielplätzen auf ihre Kosten.

www.landesgartenschau-neuss.de