Gewinne das Kiritsuke Alpha Küchenmesser von GÜDE!

Zum Messer: Das Güde Alpha Kiritsuke verbindet japanisch inspirierte Klingenform mit Solinger Handwerkskunst. Die handgeschmiedete Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl ist eisgehärtet und auf vielseitige Schneidarbeiten ausgelegt. Ein ergonomischer Griff aus schwarzem POM-Kunststoff sowie der voll durchgehende Erl sorgen für Balance, Kontrolle und eine angenehme Handhabung im Küchenalltag.
Das Frühlingsfest bei GÜDE: Beim Frühlingsfest am 18. April 2026 und beim Solinger Schneidwaren-Samstag am 5. September 2026 öffnet GÜDE jeweils von 9 bis 16 Uhr seine Produktionsräume für Besucher. Vor Ort gibt es Einblicke in die Messerherstellung, Gespräche mit Firmeninhabern und Mitarbeitenden sowie Angebote für Familien. Kinder können unter anderem ein eigenes Universalmesser zusammenbauen.
Wir verlosen ein Kiritsuke Alpha Küchenmesser von GÜDE. Einfach bis zum 04.04.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
Die Gewinner werden in Kürze benachrichtigt.Hier geht es zu unseren aktuellen Gewinnspielen.
Viel Glück!