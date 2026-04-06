Gewinne das Kiritsuke Alpha Küchenmesser von GÜDE!

Zum Messer: Das Güde Alpha Kiritsuke verbindet japanisch inspirierte Klingenform mit Solinger Handwerkskunst. Die handgeschmiedete Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl ist eisgehärtet und auf vielseitige Schneidarbeiten ausgelegt. Ein ergonomischer Griff aus schwarzem POM-Kunststoff sowie der voll durchgehende Erl sorgen für Balance, Kontrolle und eine angenehme Handhabung im Küchenalltag.

Das Frühlingsfest bei GÜDE: Beim Frühlingsfest am 18. April 2026 und beim Solinger Schneidwaren-Samstag am 5. September 2026 öffnet GÜDE jeweils von 9 bis 16 Uhr seine Produktionsräume für Besucher. Vor Ort gibt es Einblicke in die Messerherstellung, Gespräche mit Firmeninhabern und Mitarbeitenden sowie Angebote für Familien. Kinder können unter anderem ein eigenes Universalmesser zusammenbauen.