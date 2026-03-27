Gewinne eine fünftägige A-ROSA Flusskreuzfahrt für zwei Personen!

Der Rhein verbindet sonnige Weinorte mit den weiten Landschaften des Nordens – von der geschichtsträchtigen Stadt Mainz bis zu modernen Hafenmetropolen wie Rotterdam. Die Donau begeistert mit kaiserlichem Flair in Wien und dem Lichterzauber Budapests, und die französische Seine mit Paris und den rauen Normandie‑Klippen. Die Rhône führt durch duftende Lavendelfelder und mittelalterliche Städtchen, während der Douro mit goldenen Weinbergen und portugiesischem Lebensgefühl verzaubert.

Währenddessen warten an Bord der A-ROSA Flotte Momente zum Entspannen und Genießen – dank abwechslungsreicher Buffets, erfrischender Getränke, dem SPA-ROSA und dem weitläufigen Sonnendeck, von dem aus man die vorbeiziehende Flusslandschaft immer im Blick hat. Fünf Flüsse, unzählige Eindrücke – perfekte Voraussetzungen für unvergessliche A‑ROSA Flussmomente.

Weitere Informationen, Buchung und Katalog im Reisebüro, unter Telefon 0381-2026001 oder www.a-rosa.de/fernweh

Zum Gewinn: Die 5-Nächte-Erlebnisreise mit A-ROSA für zwei Personen nach Wahl beinhaltet VollpensionPlus, eine Auswahl an hochwertigen Getränken der Barkarte, die Nutzung des SPA- und Fitnessbereichs sowie die Unterbringung in einer Doppelaußenkabine der Kategorie A (C auf der A-ROSA SENA). Der Gewinn gilt nach Verfügbarkeit für den Reisezeitraum 2026 und kann nicht verlängert, in bar ausgezahlt, veräußert oder weitergegeben werden. Vom Gewinn ausgenommen sind Festtagsreisen. Nicht enthalten sind die An- und Abreise, die Ausflüge oder weitere persönliche Ausgaben an Bord.