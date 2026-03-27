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Gewinne eine fünftägige A-ROSA Flusskreuzfahrt für zwei Personen!

Verlosung Ostern 1

Gewinne eine fünftägige A-ROSA Flusskreuzfahrt für zwei Personen!

27.03.2026, 00.01 Uhr
Die 15 A-ROSA Schiffe bieten diesen Sommer die perfekte Gelegenheit, die schönsten europäischen Städte und Regionen entlang der Flüsse Donau, Douro, Rhein, Rhône und Seine zu entdecken. Wir verlosen eine fünftägige Reise nach Wahl im Wert von über 3000 Euro!
Ein Flusskreuzfahrtschiff von A-ROSA
Gewinne eine Flusskreuzfahrt! Fotoquelle: A-ROSA

Der Rhein verbindet sonnige Weinorte mit den weiten Landschaften des Nordens – von der geschichtsträchtigen Stadt Mainz bis zu modernen Hafenmetropolen wie Rotterdam. Die Donau begeistert mit kaiserlichem Flair in Wien und dem Lichterzauber Budapests, und die französische Seine mit Paris und den rauen Normandie‑Klippen. Die Rhône führt durch duftende Lavendelfelder und mittelalterliche Städtchen, während der Douro mit goldenen Weinbergen und portugiesischem Lebensgefühl verzaubert.
Währenddessen warten an Bord der A-ROSA Flotte Momente zum Entspannen und Genießen – dank abwechslungsreicher Buffets, erfrischender Getränke, dem SPA-ROSA und dem weitläufigen Sonnendeck, von dem aus man die vorbeiziehende Flusslandschaft immer im Blick hat. Fünf Flüsse, unzählige Eindrücke – perfekte Voraussetzungen für unvergessliche A‑ROSA Flussmomente.
Weitere Informationen, Buchung und Katalog im Reisebüro, unter Telefon 0381-2026001 oder www.a-rosa.de/fernweh

Zum Gewinn: Die 5-Nächte-Erlebnisreise mit A-ROSA für zwei Personen nach Wahl beinhaltet VollpensionPlus, eine Auswahl an hochwertigen Getränken der Barkarte, die Nutzung des SPA- und Fitnessbereichs sowie die Unterbringung in einer Doppelaußenkabine der Kategorie A (C auf der A-ROSA SENA). Der Gewinn gilt nach Verfügbarkeit für den Reisezeitraum 2026 und kann nicht verlängert, in bar ausgezahlt, veräußert oder weitergegeben werden. Vom Gewinn ausgenommen sind Festtagsreisen. Nicht enthalten sind die An- und Abreise, die Ausflüge oder weitere persönliche Ausgaben an Bord. 

Zur Verlosung

Wir verlosen eine 5-Nächte-Erlebnisreise mit A-ROSA für zwei Personen nach Wahl inkl. VollpensionPlus. Einfach bis zum 27.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Flusskreuzfahrt A-ROSA
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Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

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