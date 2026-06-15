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Mit prisma ins Freizeitparkvergnügen!

Freizeitparkgewinne

Mit prisma ins Freizeitparkvergnügen!

15.06.2026, 02.00 Uhr
Sommerzeit ist Freizeitparkzeit: Mit "prisma" Tickets und Gutscheine für beliebte Freizeitparks gewinnen. Ob Dinosaurierpark, Elspe Festival oder Legoland – jetzt mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Eine Familie steht vor einem Dino in einem Dinopark.
Dinopark Teufelsschlucht.  Fotoquelle: Dominik Ketz
Ein Bild vom Elspe park.
Elspe Park.  Fotoquelle: Elspe Park
Eine blaue Achterbahn
Freizeitpark Plohn.  Fotoquelle: Freizeitpark Plohn
Ein Mädchen kniet vor eienr großen Erdbeere
Gertrudenhof.  Fotoquelle: Gertrudenhof
Eine Grafik vom Legoland
Legoland Billund Resort.  Fotoquelle: Legoland
Eine Gondel in einem Freizeitpark
Seilbahnen Thale  Fotoquelle: Julia Marita
Eine familie sitzt in einer Holzachterbahn
Majaland Kownaty.  Fotoquelle: Majaland Kownaty
Ein Dino in einem Dinopark.
Saurierpark.  Fotoquelle: Saurierpark
2 personen fahren auf der Sommerrodelbahn.
Sommerrodelbahn Ibbenbühren.  Fotoquelle: Sommerrodelbahn Ibbenbühren
Eine Luftaufnahme von einem Wildpark.
Wildpark Lüneburger Heide.  Fotoquelle: Wildpark Lüneburger Heide
Der Rutschturm im Sonnenlandpark Lichtenau
Sonnenlandpark  Fotoquelle: Pascal Sobeck

Sommer, Sonne, Freizeitspaß! Wir verlosen Tickets und Gutscheine für verschiedene Freizeitparks. Wählen Sie einfach bis zum 26. Juni 2026 die Rufnummer für Ihren Lieblingsgewinn. Viel Glück!

Dinosaurierpark Teufelsschlucht

Wir verlosen eine Übernachtung im Park für bis zu sechs Personen sowie dreimal je ein Familienticket. 
www.dinopark-teufelsschlucht.de

01378 / 900 310* oder SMS mit prisma10 + Ihre Adresse an 99699** 
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Derzeit beliebt:
>>Schlaf ist wichtig
>>So kommen Sie besser durch die heißen Tage
>>Urlaub in der Region Edersee
>>1000 Euro Urlaubsgeld gewinnen

Elspe Festival

Wir verlosen viermal zwei Karten im 1. Rang für die Karl-May-Festspiele Elspe für die Saison 2026 (bis 13. September).
www.elspe.de

01378 / 900 311* oder SMS mit prisma11 + Ihre Adresse an 99699** 
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Freizeitpark Plohn

Wir verlosen zehn Gutscheine im Wert von je 100 Euro für die Jubiläumssaison im Freizeitpark Plohn.
www.freizeitpark-plohn.de

01378 / 900 312* oder SMS mit prisma12 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Gertrudenhof

Wir verlosen zehnmal je vier Wochenend-Eintritt-Tickets für den Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth.
www.erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de

01378 / 900 313* oder SMS mit prisma13 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Legoland Billund Resort

Wir verlosen viermal je eine Eintrittskarte nach Wahl für Legoland, Lego House, Lalandia, Wow Park oder Givskud Zoo: eine Destination – fünf Erlebnisse.
www.legolandbillundresort.com

01378 / 900 314* oder SMS mit prisma14 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Seilbahnen Thale

Wir verlosen zehnmal je ein Familienpaket mit Tickets für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder.
www.seilbahnen-thale.de

01378 / 900 315* oder SMS mit prisma15 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Majaland Kownaty

Wir verlosen 100-mal je zwei Tickets für den Freizeitpark Majaland im polnischen Kownaty (etwa 140 Kilometer östlich von Berlin).
www.majaland.pl/de/kownats

01378 / 900 316* oder SMS mit prisma16 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Saurierpark

Wir verlosen einmal zwei Übernachtungen im Best Western Bautzen sowie sechsmal je ein Familienticket für je zwei Erwachsene und zwei Kinder.
www.saurierpark.de

01378 / 900 317* oder SMS mit prisma17 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Sommerrodelbahn Ibbenbüren

Wir verlosen zehnmal Tickets für den Märchenwald und die „Reise um die Welt“ für jeweils zwei Personen. 
www.sommerrodelbahn.de

01378 / 900 318* oder SMS mit prisma18 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Wildpark Lüneburger Heide

Wir verlosen eine Übernachtung für vier Personen im Schäferdorf plus Eintritt für Wildpark und Baumwipfelpfad Heide Himmel. 
www.wild-park.de

01378 / 900 319* oder SMS mit prisma19 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Dieses Mal nur online: 5 Familienkarten für den Sonnenlandpark gewinnen!

Wir verlosen 5 Familienkarten à 66€ für den Sonnenlandpark Lichtenau. Der Park bietet ein 4 in 1 Erlebnis mit Erlebnispark, Wildpark, Indoorspielplatz und modernes Familienhotel in einer grünen Parklandschaft. Einfach unten das Formular ausfüllen und gewinnen!
www.sonnenlandpark.de

5 Eintrittskarten Sonnenlandpark
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

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