Mit prisma ins Freizeitparkvergnügen!

Sommer, Sonne, Freizeitspaß! Wir verlosen Tickets und Gutscheine für verschiedene Freizeitparks. Wählen Sie einfach bis zum 26. Juni 2026 die Rufnummer für Ihren Lieblingsgewinn. Viel Glück!

Dinosaurierpark Teufelsschlucht Wir verlosen eine Übernachtung im Park für bis zu sechs Personen sowie dreimal je ein Familienticket.

www.dinopark-teufelsschlucht.de

01378 / 900 310* oder SMS mit prisma10 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Elspe Festival Wir verlosen viermal zwei Karten im 1. Rang für die Karl-May-Festspiele Elspe für die Saison 2026 (bis 13. September).

www.elspe.de

01378 / 900 311* oder SMS mit prisma11 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Freizeitpark Plohn Wir verlosen zehn Gutscheine im Wert von je 100 Euro für die Jubiläumssaison im Freizeitpark Plohn.

www.freizeitpark-plohn.de

01378 / 900 312* oder SMS mit prisma12 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Gertrudenhof Wir verlosen zehnmal je vier Wochenend-Eintritt-Tickets für den Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth.

www.erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de

01378 / 900 313* oder SMS mit prisma13 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Legoland Billund Resort Wir verlosen viermal je eine Eintrittskarte nach Wahl für Legoland, Lego House, Lalandia, Wow Park oder Givskud Zoo: eine Destination – fünf Erlebnisse.

www.legolandbillundresort.com

01378 / 900 314* oder SMS mit prisma14 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Seilbahnen Thale Wir verlosen zehnmal je ein Familienpaket mit Tickets für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder.

www.seilbahnen-thale.de

01378 / 900 315* oder SMS mit prisma15 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Majaland Kownaty Wir verlosen 100-mal je zwei Tickets für den Freizeitpark Majaland im polnischen Kownaty (etwa 140 Kilometer östlich von Berlin).

www.majaland.pl/de/kownats

01378 / 900 316* oder SMS mit prisma16 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Saurierpark Wir verlosen einmal zwei Übernachtungen im Best Western Bautzen sowie sechsmal je ein Familienticket für je zwei Erwachsene und zwei Kinder.

www.saurierpark.de

01378 / 900 317* oder SMS mit prisma17 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Sommerrodelbahn Ibbenbüren Wir verlosen zehnmal Tickets für den Märchenwald und die „Reise um die Welt“ für jeweils zwei Personen.

www.sommerrodelbahn.de

01378 / 900 318* oder SMS mit prisma18 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Wildpark Lüneburger Heide Wir verlosen eine Übernachtung für vier Personen im Schäferdorf plus Eintritt für Wildpark und Baumwipfelpfad Heide Himmel.

www.wild-park.de

01378 / 900 319* oder SMS mit prisma19 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS