Staunen im Cirque du Soleil

Alizé, die erste dauerhafte Europa-Show des Cirque du Soleil, können Zuschauer im Theater am Potsdamer Platz in Berlin erleben. Die Macher versprechen „Acromagic“, eine neue Kunstform, die akrobatische Höchstleistung mit magischen Effekten verbindet. Die Bühne wird dabei zum Portal in eine Dimension, in der die Regeln der Physik nicht mehr zu gelten scheinen: Artisten fliegen über den Köpfen der Zuschauer durch die Luft, verschwinden und tauchen plötzlich an anderer Stelle wieder auf. Ein meisterhaftes Zusammenspiel aus Körperbeherrschung, Illusion und Technologie.