Staunen im Cirque du Soleil

Alizé, die erste dauerhafte Europa-Show des Cirque du Soleil, können Zuschauer im Theater am Potsdamer Platz in Berlin erleben. Die Macher versprechen „Acromagic“, eine neue Kunstform, die akrobatische Höchstleistung mit magischen Effekten verbindet. Die Bühne wird dabei zum Portal in eine Dimension, in der die Regeln der Physik nicht mehr zu gelten scheinen: Artisten fliegen über den Köpfen der Zuschauer durch die Luft, verschwinden und tauchen plötzlich an anderer Stelle wieder auf. Ein meisterhaftes Zusammenspiel aus Körperbeherrschung, Illusion und Technologie.
prisma und Cirque du Soleil verlosen einmal zwei Premium-Tickets für eine Aufführung nach Wahl (nach Verfügbarkeit) von Cirque du Soleil Alizé im Theater am Potsdamer Platz in Berlin – inklusive Open Bar Paket, Anreise mit der Deutschen Bahn nach Berlin und einer Hotelübernachtung für zwei Personen.
Einfach bis zum 3.7.2026 unter 01378 / 900 361* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma61+ Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.