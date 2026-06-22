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Staunen im Cirque du Soleil

Magische Akrobatik

Staunen im Cirque du Soleil

22.06.2026, 02.00 Uhr
von RPS
Cirque du Soleil präsentiert "Alizé", die erste dauerhafte Europa-Show, im Theater am Potsdamer Platz Berlin. Erleben Sie Akrobatik und Magie in einer einzigartigen Verbindung, die die Grenzen der Physik sprengt. Gewinnen Sie Premium-Tickets inklusive Open Bar, Anreise und Hotelübernachtung.
Cirque du Soleil
Die Show Alizé ist in Berlin zu sehen. Fotoquelle:  Cirque du Soleil

Alizé, die erste dauerhafte Europa-Show des Cirque du Soleil, können Zuschauer im Theater am Potsdamer Platz in Berlin erleben. Die Macher versprechen „Acromagic“, eine neue Kunstform, die akrobatische Höchstleistung mit magischen Effekten verbindet. Die Bühne wird dabei zum Portal in eine Dimension, in der die Regeln der Physik nicht mehr zu gelten scheinen: Artisten fliegen über den Köpfen der Zuschauer durch die Luft, verschwinden und tauchen plötzlich an anderer Stelle wieder auf. Ein meisterhaftes Zusammenspiel aus Körperbeherrschung, Illusion und Technologie.

prisma und Cirque du Soleil verlosen einmal zwei Premium-Tickets für eine Aufführung nach Wahl (nach Verfügbarkeit) von Cirque du Soleil Alizé im Theater am Potsdamer Platz in Berlin – inklusive Open Bar Paket, Anreise mit der Deutschen Bahn nach Berlin und einer Hotelübernachtung für zwei Personen.

cirquedusoleil.com

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