Wie sicher ist das Stromnetz?

Wie abhängig unsere Gesellschaft von Strom ist, wird uns immer dann schmerzlich bewusst, wenn er plötzlich ausfällt. Das jüngste Beispiel Anfang des Jahres in Berlin, als Menschen tagelang ohne Strom und Heizung auskommen mussten, hat das deutlich gezeigt. Ein weiteres Beispiel ist der große Stromausfall in Spanien im April 2025. Harald Lesch beschäftigt sich mit dem Thema Blackout, den Ursachen und den Möglichkeiten, Ausfälle zu verhindern. Seit dem Jahr 2000 wurden weltweit bereits 28 Blackouts gezählt, während es zwischen 1965 und 2000 insgesamt nur fünf große Stromausfälle gab. Welche Rolle spielen die erneuerbaren Energien? Wie gut ist das Netz vor Anschlägen oder Cyberangriffen geschützt? Diesen und weiteren Fragen geht Lesch in seiner Sendung nach.