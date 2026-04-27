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Spektakuläre Rettungen in den bayerischen Alpen

Spektakuläre Rettungen

Spektakuläre Rettungen in den bayerischen Alpen

27.04.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Die erste Staffel von „In höchster Not“ wurde seit April 2025 bereits mehr als sechs Millionen Mal abgerufen. Nun gibt es Nachschub mit neuen Rettern und neuen Einsätzen.
Das Logo von der Sendung „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“
„In höchster Not – Bergretter im Einsatz“ ab Mittwoch, 6. Mai in der ARD-Mediathek. Fotoquelle: BR/Timeline Production

Wie weit geht man, um jemanden zu retten? Dies ist eine der Fragen, die Bergretter bei ihren Einsätzen häufig beschäftigt. In der zweiten Staffel von „In höchster Not“ erleben die Zuschauer erneut spektakuläre Rettungsaktionen in den bayerischen Alpen und erhalten tiefe Einblicke in die Arbeit der Bergwacht.

Gleich zum Auftakt der Staffel geraten die Bergretter an ihre körperlichen und mentalen Grenzen. Ein Einsatz am Höllentalgletscher eskaliert zu einem komplexen Großeinsatz. Ein plötzlich aufziehendes Unwetter verschärft die Rettungs-
Situation dramatisch und macht den Einsatz zu einer gefährlichen Gratwanderung für die ehrenamtlichen Bergretter.

Die Dokuserie zeigt in acht Folgen Rettungseinsätze der Bergwachten in Grainau, Ramsau und Bad Reichenhall. Die Dreharbeiten fanden teilweise mit Bodycams, 360-Grad-Kameras und unter extremen Wetterbedingungen statt.

„In höchster Not – Bergretter im Einsatz“ ab Mittwoch, 6. Mai, ARD-Mediathek

Fünf Tipps für einen sicheren Urlaub in den Bergen:

1. Sei gerüstet für den Notfall

Habe immer eine Notfalldecke und/oder einen Biwak, Extrakleidungsstücke dabei, die dich zur Not warm halten. In den Bergen wird es – auch im Sommer – schnell kalt.

2. Checke die Wetterlage

Checke vor Ort immer den Wetterbericht (auch den Text), vorhandene Webcams etc., um wetterbedingte Überraschungen zu vermeiden.

3. Kenne deine Ausrüstung

Mache dich mit deiner Ausrüstung vertraut und lass dir genau erklären, wie sie funktioniert. Im besten Fall hast du sie schon ausprobiert und weißt genau, wie man damit umgeht.

4. Kleide dich angemessen

Kleide dich mit den für dich und für die Bedingungen entsprechenden Kleidungsstücken – richtiges Schuhwerk, bei Klettertouren Helm, Gurt…

5. Gehe immer vom Schlechten aus

Sei gerüstet, falls etwas schiefgeht. Spiele nicht den Helden, sondern rufe lieber einmal zu viel als einmal zu wenig und/oder zu spät die Bergrettung.

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