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40 Jahre ZDF-Fernsehgarten

Jubiläumssaison

40 Jahre ZDF-Fernsehgarten

04.05.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Am Sonntag, 10. Mai, startet der ZDF-Fernsehgarten in die neue Saison, in der der 40. Geburtstag der beliebten Sendung ausgiebig gefeiert wird.
Der ZDF Fernsehgarten
Der ZDF-Fernsehgarten feiert 40-jähriges Jubiläum.  Fotoquelle: ZDF
Ilona Christen
Ilona Christen  Fotoquelle: Thomas Pirot
Ramona Leiß
Ramona Leiß  Fotoquelle: Renate Schäfer
Ernst-Marcus Thomas
Ernst-Marcus Thomas  Fotoquelle: Renate Schäfer
Andrea Kiewel
Andrea Kiewel  Fotoquelle: Sascha Baumann

Als der ZDF-Fernsehgarten am 29. Juni 1986 erstmals gesendet wurde, sah die Welt ganz anders aus. Deutschland war noch ein geteiltes Land, Modern Talking in den Charts und an Smartphones und KI dachte niemand. Ilona Christen, die Frau mit den markanten Brillen, war die erste, die das Open-Air-Spektakel ZDF-Fernsehgarten moderieren durfte. Die Mischung aus Musik, Service, Talk und vielem mehr kam beim Publikum gut an. Christen blieb der Show bis 1992 treu, es folgten Ramona Leiß (1993-1999), Andrea Kiewel (2000-2007), Ernst-Marcus Thomas (2008) und wieder Andrea Kiewel (seit 2009 bis heute). Wer jede Sendung gesehen hat, konnte bis zum Ende der Saison 2025 mehr als 1384 Stunden Fernsehgarten-Sendezeit live verfolgen, das entspricht etwa 56,2 Tagen.  Und er bekam weit mehr als 5200 Musikauftritte geboten, am häufigsten war bisher mit 41 Besuchen Bernhard Brink zu Gast. Zwischen 5000 und 6000 Zuschauer sind bei den Sendungen auf dem Gelände am Mainzer Lerchenberg dabei. Bei Mottos wie „Mallorcaparty“ oder „Oktoberfest“ seien die Tickets meist innerhalb eines Tages vergriffen, teilt der Sender mit. Andrea Kiewel, die im vergangenen Jahr ihr persönliches Jubiläum von 25 Jahren Fernsehgarten-Moderation feierte, freut sich auf die Geburtstagssaison der Sendung mit einem abwechslungsreichen Programm und vielen Überraschungen. In der Auftaktsendung am 10. Mai darf sie unter anderem Palina Rojinski, Beatrice Egli und Vanessa Mai begrüßen.

„ZDF-Fernsehgarten“ Sonntag, 10. Mai, 12 Uhr, ZDF

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