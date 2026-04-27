Neue Erkenntnisse in der neuen Doku "XY Spuren des Verbrechens"

Die beliebte Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ bekommt einen neuen Ableger: Am Mittwoch, 6. Mai, um 19.25 Uhr startet die sechsteilige True Crime-Doku „XY Spuren des Verbrechens“. In sechs Folgen greift die Journalistin Helene Reiner bekannte Fälle aus der XY-Sendung erneut auf. Sie zeigt dabei die Hintergründe der Taten und geht auf neue Erkenntnisse ein, die sich seit Ausstrahlung der Originalsendung ergeben haben. Gemeinsam mit Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern erklärt sie den Zuschauern, wie die Polizei vorgeht. Hinzu kommen Gespräche mit Experten, Angehörigen und sogar einigen Betroffenen selbst. Als besonderes Element kommen Graphic-Novel-Sequenzen zur Veranschaulichung zum Einsatz, wenn es etwa Fahndungserfolge gab oder um Opfer zu schützen. Die sechs Folgen widmen sich Fällen mit den Themen „Vermisst“, „Entführt“, „Serienmörder“, „Verbrechen an Prostituierten“, „Wenn Frauen töten“ und „Femizide“.